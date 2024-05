WhatsApp: Cinco pasos para evitar que te añadan a grupos sin preguntarte antes

Los grupos de WhatsApp no suelen ser del agrado de todos. Y menos cuando ahora hay una cantidad grotesca de personas que arman uno para cualquier cosa. Hay quienes están incómodos y sienten que lo único que hacen es contaminar la pantalla principal de su servicio de mensajería de Meta.

Sin embargo, estas personas están de acuerdo en que, de vez en cuando es necesario ingresar a alguno de estos grupos. Cuestiones de trabajo, universidad o actividades sociales importantes nos obligan a que, en algún punto, tengamos que estar dentro de un grupo de WhatsApp.

No obstante, ustedes como usuarios no pueden perder el poder de su cuenta de WhatsApp. No deje que, sin consultarle antes, lo metan en un grupo de buenas a primeras. El servicio de mensajería de Meta tiene un mecanismo que se puede activar en cinco sencillos pasos, que nos recomienda un experto en tecnología de Infobae.

Así evitas que te metan en grupos de WhatsApp sin consultarte

Abre WhatsApp e ingresa a los ajustes.

Presiona la opción “Cuenta” y después “Privacidad”.

Ve hacia “Grupos”.

En esta sección elige quién puede añadirte a grupos, con opciones que incluyen “Todos”, “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto...”.

Al seleccionar “Mis contactos, excepto...”, podrás especificar qué contactos no deseas que te añadan a grupos.

Bloquear números de WhatsApp desconocidos

En una era donde la ciberseguridad es fundamental, hay ciertas funciones incluidas en las plataformas que frecuentamos que deberíamos aprender de memoria. Una de ellas es cómo bloquear números desconocidos en WhatsApp, que te simplificará mucho la vida si es que recibes un mensaje o llamada sospechosa.

Y es que la aplicación de mensajería ofrece varias maneras de bloquear a un contacto no deseado. En primer lugar, si el caso es que recibiste un mensaje de un número no registrado en tus contactos, simplemente abre el chat en WhatsApp y toca el número en la parte superior de la pantalla para acceder a los datos del contacto. Una vez ahí, podrás chequear si tienen algún grupo en común o alguna información que te haga reconocer el contacto. Pero si notas que se trata de una posible estafa, sólo debes desplazarte hacia abajo, seleccionar “Bloquear contacto” y luego confirmar.

Luego, si el caso es que recibiste una llamada de un número desconocido, el proceso es igual de sencillo. Sólo dirígete a la pestaña de “Llamadas” dentro de la aplicación, localiza la llamada del número sospechoso y selecciona la opción “Bloquear contacto” desde el menú de opciones.

La otra alternativa es gestionar tus contactos bloqueados directamente desde los ajustes de WhatsApp, donde el procedimiento es un poco más largo: tienes que acceder a los ajustes de la aplicación, seleccionar “Cuenta”, luego “Privacidad”, y desplazarte hasta “Contactos bloqueados”. Ahí puedes añadir nuevos números a la lista de bloqueados utilizando el icono de “Añadir” ubicado en la esquina superior derecha.