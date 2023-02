Netflix recibe críticas por sustituir artistas humanos con Inteligencia Artificial para un animé

En la semana donde Netflix está en la mira por su nueva política de contraseñas, se suma una nueva polémica. La plataforma impulsa un cortometraje japonés de animé donde la Inteligencia Artificial sustituye a los artistas humanos.

Y más: la justificación que usa Netflix para el hecho es indignante.

Netflix y Wit Studio lanzaron el corto The Dog & The Boy, donde se muestra la historia de un niño que descubre a un perro robótico antes que una tragedia los separe.

Hasta acá, todo bien.

El argumento de Netflix para usar IA en The Dog & The Boy

El problema es que se utilizó Inteligencia Artificial para crear los fondos del corto, en lugar de artistas digitales humanos. El argumento de Netflix, según publicó en su cuenta de Twitter en Japón, es “la escasez de mano de obra” en la industria del animé.

“Es un esfuerzo experimental para ayudar a la industria del animé”, señala la compañía en su blog. “Esperamos que esta iniciativa contribuya a la realización de un proceso de producción de animación flexible a través del apoyo adecuado para los creadores que utilizan la última tecnología”.

Según explica el productor jefe de animé de Netflix, Daiki Sakurai, “si los creadores pueden elegir un método de producción adecuado para su trabajo sin estar sujetos a un método de producción fijo, tendrán una gama más amplia”.

A esto se suma el tema de los créditos. En ellos figuran “IA (+Humano)” como cocreadores del fondo de The Dog & The Boy, enviando a un segundo plano a las personas detrás de esa labor.

Esto dijo el maestro Miyazaki sobre la Inteligencia Artificial para el arte

En su momento, Hayao Miyazaki, cofundador del galardonado Studio Ghibli, criticó el uso de la Inteligencia Artificial para el arte, calificándolo de “un insulto a la vida misma”.

Miyazaki está detrás de títulos como El viaje de Chihiro, La princesa Mononole, Mi vecino Totoro, Howl no Ugoku Shiro y Gake no ue no Ponyo.

Hayao Miyazaki Cofundador de Studio Ghibli (The Asahi Shimbun/The Asahi Shimbun via Getty Imag)

Recibió en 2014 un Óscar honorífico por su trayectoria, mientras que Studio Ghibli obtuvo otro por producción cinematográfica de animación más destacada, gracias a El viaje de Chihiro.

Durante una presentación de un arte realizado por IA, Miyazaki afirmó: “Estoy muy disgustado. Si ustedes realmente quieren hacer temas grotescos, háganlo. Yo nunca desearía incorporar este tipo de tecnología en mi trabajo. Siento que es un insulto a la vida misma”.

El maestro Miyazaki agregó: “Siento que nos estamos acercando al final de los tiempos. Los humanos estamos perdiendo la fe en nosotros mismos”.