Dragon Ball: Sexy fan art hiperrealista de Launch plasma a la perfección su doble personalidad

¿Qué fue de la vida de Launch? Aparece por primera vez en la edición 21 del Torneo de las Artes Marciales, en Dragon Ball y sigue estando, como personaje secundario en Dragon Ball Z. Pero en Super ha desaparecido por completo.

Su presencia no es fundamental para la trama, pero muchos seguidores han disfrutado de sus ocurrencias, debido a su doble personalidad en la que puede estar como una mujer extremadamente dulce, y con un simple estornudo convertirse en una explosiva y peligrosa ladrona fanática de las armas.

En su libro Dragon Ball: A Visual History, Akira Toriyama explica que Launch no sale más en Dragon Ball Super debido a que se fue buscar a Ten Shin Han, de quien está perdidamente enamorada. Sin embargo, el personaje no está completamente descartado para alguna situación de relleno en un futuro no tan lejano.

Si vimos de nuevo a Arale, entonces es posible que tengamos a Launch al menos una vez más.

El fan art de Launch

Para el Fan Service de Dragon Ball, Launch no es un personaje descartado. Esta mujer sigue siendo representada en numerosos cosplay que eligen interpretarla en sus dos personalidades, la dulce o la villana. También tenemos fan arts con ilustraciones hiperrealistas como la que les vamos a mostrar a continuación.

A través de su página de Instagram, en la que acumula más de 96 mil seguidores, el usuario Sang Soo ilustra a Launch de manera hiperrealista con un estilo de pintura de óleo. Plasma, además, la doble personalidad de la mujer que durante un tiempo vivió en Kame House.

Es así como la vemos con su vestimenta típica: pantaloncillos cortos beige, camiseta verde, guantes y pañoleta roja en la cabeza en sus dos versiones, la buena de cabellera azul oscura y la rubia malvada.