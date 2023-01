HBO revela cifras de audiencia de The Last of Us: es el segundo mayor estreno tras House of the Dragon

The Last of Us

Hace un par de días fuimos testigos del esperado estreno en HBO del primer episodio de la serie de The Last of Us. Una producción que adapta el videojuego de culto con la ayuda del equipo creativo detrás de Chernobyl.

Por tales motivos la expectativa era extraordinariamente alta y, por lo menos en su primer episodio, podemos afirmar que se trata de un triunfo que supera cualquier exigencia preconcebida antes de ver el brutal capítulo.

Tal como relatamos en nuestra reseña, el primer episodio de The Last of Us ejecuta algunos movimiento astutos para adaptar su historia y darle un mayor flujo con énfasis en el drama y el ritmo. Logrando así una de las mejores adaptaciones de videojuegos en la historia, hasta el momento.

Ante tal calidad de producto y tal nivel de ruido en las redes sociales también surgió la curiosidad sobre si podría o no superar al mayor estreno en toda la historia de HBO: House of the Dragon.

Hoy por fin tenemos las cifras oficiales provistas por la propia compañía y podemos dimensionar la popularidad inmensa de ambas franquicias, con sus respectivas diferencias.

House of the Dragon conserva el récord como el mejor estreno de HBO Y The Last of Us se queda en segundo lugar

En agosto de 2022 HBO realizó el que sería su lanzamiento más importante del año: House of the Dragon. Una serie con un gran reto encima luego del fiasco que resultó la temporada final de Game of Thrones. Pero que logró salir adelante de manera victoriosa fijando un nuevo récord para la compañía.

Esta serie inspirada en el universo de George R.R. Martin logró registrar un total de 9,98 millones de espectadores combinados, tanto por medios tradicionales como su canal de TV por cable y la plataforma de streaming de HBO Max. Lo más impactante es que esta cifra condensa sólo el impacto de audiencia en los Estados Unidos el domingo por la noche.

House of the Dragon | Imagen: HBO

Ahora, a través de un comunicado oficial de prensa, la gente de Warner ha revelado las cifras de audiencia para el estreno de The Last of Us, basados en los registros de Nielsen, logrando el récord como el segundo estreno más grande en la historia de HBO. Pero hay un detalle en las cifras.

Combinando las cifras de streaming y suscriptores por el canal de TV privado el primer episodio de The Last of Us habría reunido un total de 4,7 millones de espectadores combinados. Prácticamente la mitad de lo que logró House of the Dragon.

Aun así esta cifra fue suficiente para posicionar a la producción como el segundo mayor estreno en la historia de esta nueva era de HBO, en donde contabilizan audiencias por medios digitales y tradicionales.

Antes de esta nueva dinámica de conteo el récord de audiencia le pertenecía a Boardwalk Empire de Martin Scorsese. Que había logrado 4,81 millones de espectadores en 2010, cuando sólo existía el canal de TV por cable.

HBO se distingue por estrenar series que ganan más audiencia conforme avanzan los episodios, así pasó con Game of Thrones o incluso con Euphoria. Así que la expectativa es positiva.