Review | The Last of US Episodio 1: estas son las más grandes diferencias entre el videojuego y la serie de HBO

The Last of Us HBO Max

HBO acaba de estrenar el primer episodio de la primera temporada de The Last of Us, una serie que adapta el aclamado videojuego desarrollado por Naughty Dog (Uncharted).

Para un sector significativo de la comunidad gamer este título es considerado como el más grande de toda la historia, compitiendo frente a frente contra juegos como Final Fantasy VII, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Resident Evil 2 y un amplio etcétera por el primer lugar.

De modo que la noticia de que HBO produciría una serie fue tomada con relativo escepticismo y hasta cierto temor, dado el turbulento historial que poseen los juegos de video adaptados al formato de cine o TV.

En la gran mayoría de los casos estas producciones han resultado desastrosas, pero desde el estreno de Sonic The Hedgehog hemos visto el inicio de una anhelada nueva era en donde se respeta el material original y se logra adaptar una historia que todo mundo puede disfrutar.

Hemos visto el primer episodio de la primera temporada de The Last of Us y podemos confirmar con alivio que este es el mismo caso. El capítulo es brutal y se mantiene fiel por completo a la esencia de su trama original.

Aunque hay algunos cambios importantes que vale la pena destacar aquí.

Las diferencias principales entre el videojuego y la serie de The Last of Us

ALERTA SPOILER: A partir de aquí abordaremos detalles tanto del juego como del primer episodio de la serie. Recomendamos su lectura bajo decisión propia si ya se ha visto alguno de ambos elementos.

Línea de tiempo

La primera gran diferencia que notamos es que la historia corre bajo distintas cronologías. En el videojuego original el apocalipsis zombi inicia en el año 2013. Mientras que en la serie, técnicamente, la primera secuencia introductoria arranca en el año 2003. Dando luego un salto de 20 años para la historia principal en ambos casos.

Imagen: HBO | Hacemos un breve recuento de las distinciones entre el videojuego y la nueva serie de The Last of Us que acaba de estrenar su primer episodio en HBO.

De modo que la trama del juego ocurre en el año 2033, mientras que la de la serie sucede en el año 2023, aunque en apariencia son el mismo mundo destruido.

Este elemento de arrancar todo en el 2003 es aprovechado de manera astuta para retratar las dinámicas del mundo en un punto donde los smartphones no estaban presentes y la ignorancia hacía posible que esta pandemia mortal tomara por sorpresa a todos.

Introducción de personajes

En el juego original nosotros tomamos control inicial de la hija de Joel para luego manejarlo a él por casi todo el resto del juego (salvo una corta sección más adelante). De modo que siempre que un personaje nos es presentado nosotros estamos al mando del protagonista en turno.

Aquí se aprovecha al máximo la posibilidad que plantea la narrativa cinematográfica del lenguaje audiovisual y cada personajes nos es presentado por separado, abriendo espacio así para cimentar las bases de su personalidad y motivaciones.

Relaciones y motivaciones

Aquí se deja de lado un poco la narrativa de videojuego para darle motivaciones más profundas a los personajes. Ahora Joel quiere salir de la ciudad para rescatar a su hermano Tommy de un latente peligro.

En el juego original nuestro protagonista termina acogiendo a Ellie por una situación de relativa avaricia y ambición, lo que le da mayor profundidad aquí en la producción de HBO.

Bill y Frank

Se mencionan apenas un par de segundos al final del primer episodio. Pero todo apunta a que tendrán un mayor peso y poder que lo tenían en el juego por lo que alcanzaron a mencionar sobre ellos.