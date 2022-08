House of the Dragon rompe récord para HBO: es el estreno más visto en la historia de la compañía

House of the Dragon Más de 10 millones de espectadores se dieron cita por medios convencionales y plataformas de streaming para ver el estreno de House of the Dragon de HBO.

Pocos tenían fe en la resurrección de la franquicia de Game of Thrones con el estreno del nuevo spin-off House of the Dragon. Pero la gente de HBO parece que sabía lo que hacía ya que no sólo fue un éxito un brutal su estreno. De paso también hizo historia.

Nuestra forma de vivir y experimentar series es muy distinta a como acontecía este fenómeno por allá de 2011, hace más de una década, cuando se estrenó el primer episodio de la serie original basada en las novelas de George R.R. Martin.

Hoy en día las plataformas de streaming tienen un peso mucho más determinante y la viralidad de los contenidos en redes sociales es un factor de gran peso para determinar su impacto al momento de su arribo.

En el caso de esta nueva serie parece que todos los factores mencionados fueron más que perfectos. Ya que la producción no sólo fue un suceso brutal del que todo mundo habló. Parece también que medio mundo la vio.

House of the Dragon y sus 10 millones de espectadores hacen historia en HBO

Como ya les reportamos antes, el estreno de House of the Dragon para HBO trajo algunos problemas técnicos donde algunos suscriptores de plataformas de streaming presentaron serias complicaciones para poder ver el estreno de la serie.

Esto hizo, por naturaleza que sus índices de audiencia no fueran tan grandes como originalmente debieron haber sido. Pero aún así, rompieron toda marca concebida de rating.

De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la propia gente de HBO, el primer episodio de House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones, se ha convertido en el mayor estreno de la cadena de todos los tiempos.

House of The Dragon relata los acontecimientos ocurridos casi 200 años antes que los hechos de Game Of Thrones. Más de 10 millones de espectadores se dieron cita por medios convencionales y plataformas de streaming para ver el estreno de House of the Dragon de HBO. (HBO Max)

Todo luego de registrar un total de 9,98 millones de espectadores combinaos, tanto por medios tradicionales como su canal de TV por cable y la plataforma de streaming de HBO Max. Lo más impactante es que esta cifra condensa sólo el impacto de audiencia en los Estados Unidos el domingo por la noche:

“Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche. House of the Dragon cuenta con un elenco y un equipo increíblemente talentosos que pusieron su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores.”

Es lo que señala en el comunicado el director de contenido de HBO, Casey Bloys, al resaltar esta cifra que cabe señalar es brutal para un estreno pero no tan alentadora para la franquicia.

Cuando la serie original de Game of Thrones emitió su último episodio se registró una audiencia total de 13,7 millones de espectadores en vivo por canales convencionales, llegando a un acumulado por encima de los 19 millones con la adición de usuarios de streaming y video on-demand.

En otras palabras, el final de Game of Thrones fue visto por casi 20 millones de usuarios, mientras que el estreno de House of the Dragon llegó sólo a los 9,98 millones. Menos de la mitad.

HBO promueve, con justa razón y el respaldo de los números, que se trata del estreno más grande en la historia del canal.

Pero House of the Dragon no es una propiedad nueva y funge como una suerte de continuación de la franquicia. De modo que, bajo dicha perspectiva, las cifras de audiencia lucen relativamente bajas.

Los siguientes episodios serán determinantes para el futuro de la serie.