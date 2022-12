Henry Cavill no sigue como Superman: lo decidió James Gunn como nuevo jefe de DC

Cataclismo en DC: Henry Cavill no sigue como Superman. Por decisión de James Gunn, el británico se hace a un lado en el papel del héroe. “Mi turno de usar la capa ha pasado”, escribió Cavill en una sentida carta.

Es parte de los cambios en DC con Gunn como nuevo jefe. Primero, la cancelación de Wonder Woman 3, con Patty Jenkins como directora. Y ahora, el rompimiento con Cavill, que había interpretado al “Hombre de Acero” desde 2013.

A continuación, la misiva de Henry Cavill, que puede encontrarse en su cuenta de Instagram (en inglés):

“Acabo de mantener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo malas noticias para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Todo esto después de que el estudio me dijera que podía anunciar mi regreso en octubre. Estas noticias no son las más sencillas, pero así es la vida”.

Archivo Henry Cavill interpretó a Superman desde 2013

“El cambio de guardia es algo que sucede. Yo respeto eso. James y Peter tienen un universo para construir. Les deseo a ellos y a todos los que estén envueltos en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.

“Para todos estos que han estado a mi lado a través de los años, podemos lamentarnos pero debemos recordar: Superman sigue allí. Todo lo que él defiende existe, y los ejemplos para nosotros continúan allí. Mi turno de usar la capa ha pasado, pero Superman permanece. Ha sido un camino divertido con todos ustedes, con los altos y bajos”.

Henry Cavill y su camino como Superman

Cavill debutó en el papel de Superman en 2013, en la película El hombre de acero. Le siguieron producciones como Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Justice League (2017), además de la versión de Zack Snyder (2021). Tuvo además un cameo en Black Adam (2022).

[ Los 7 mejores momentos de Henry Cavill somo Superman (YouTube) ]

De hecho, Dwayne Johnson, “The Rock”, fue el que más insistió en el retorno de Cavill como Superman, luego de un enfrentamiento del británico con la antigua directiva de Warner Bros. Esta era una apuesta personal del actor que interpretó a Black Adam, y que finalmente no le salió como esperaba, sumándole la baja taquilla.

James Gunn El cineasta busca darle un nuevo aire a DC

Gunn se refirió a la salida de Cavill: “En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill. Acabamos de tener una gran reunión y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar en el futuro”.

Cavill viene de renunciar a The Witcher, y cuando todo parecía que se enfocaría tanto en su papel como Superman, llegó la noticia de su salida de DC.

DC llamó a James Gunn, reconocido por dirigir Guardianes de la Galaxia en el Universo Cinematográfico de Marvel, para darle un nuevo aire al Universo DC. ¿Cuáles serán sus próximas decisiones? Ya lo sabremos.