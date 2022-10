Henry Cavill abandona The Witcher por Superman y Netflix anuncia a su reemplazo

Todos recordamos ese momento de incertidumbre sobre el futuro del Hombre de Acero cuando Netflix anunció que el actor protagónico de su adaptación de The Witcher sería ni más ni menos que Superman: Henry Cavill.

Desde entonces y hasta la fecha han acontecido múltiples sucesos. Por un lado el Universo Extendido de DC (DCEU) terminó de colapsar para convertirse ahora en el DC Universe (DCU), tras el fichaje de James Gunn como nuevo líder, despachando finalmente a Zack Snyder y compañía.

A la par que la serie de Netflix, que buscaba convertirse en la nueva Game of Thrones, simplemente no tuvo ese mismo nivel de furor y éxito. Aunque no estuvo tan mal.

Al final la adaptación de la obra original no era tan desastrosa y contrario a lo que muchos temían Cavill en el papel de Geralt de Rivia no fue un desastre absoluto, aunque no convenció de manera unánime a todo el mundo.

De modo que tanto The Witcher como el actor se instalaron en este limbo, donde la serie seguía viva sin gozar de la misma fama que, por ejemplo, Stranger Things. Pero tampoco era cancelada.

En el último giro de los hechos se estrenó la precuela House of the Dragon y reclamó el lugar que había dejado libre Game of Thrones. A la par que Henry Cavill volvía a ser contratado para interpretar a Superman.

Lo que dejaba una duda monumental sobre el futuro de la serie. Ahora por fin tenemos una respuesta.

The Witcher sigue sin Henry Cavill y Netflix revela a su relevo

A través de su sitio web oficial la plataforma de streaming han publicado un comunicado en donde confirma que The Witcher tendrá una cuarta temporada.

Pero, como todos sospechábamos, no contará con Henry Cavill como protagonista, y ahora tendremos a un nuevo actor, no tan desconocido, en ese papel. Así lo revela el propio actor de Superman en su declaración de despedida:

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4.

En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco.”

Liam Hemsworth Foto: Getty Images

Liam, es tal vez más conocido por ser el hermano de Chris Hemsworth, actor protagonista del Universo Cinematográfico de Marvel (MCEU), encargado de interpretar a Thor.

Pero Liam cuenta en su filmografía igual con algunos papeles destacados, como su rol de Gale Hawthorne en la saga de The Hunger Games.

Habrá que ver si es un digno relevo o no. La audiencia tendrá la última palabra.