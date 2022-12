Los Animé Cómics de Dragon Ball Z regresan con el arco de Freezer en el planeta Nameuseí

¿Qué son los Animé Comics? Son tomos, libros o historietas muy similares a un manga, pero reflejan exactamente las historias de lo que apareció en la serie de televisión, que como bien sabemos siempre tienen algunas diferencias. Dragon Ball impulsó este producto en Japón. Y en ciertas partes del mundo replicaron, pero en algún momento los dejó de sacar.

A finales de los años 90, con el punto más alto de la popularidad de Dragon Ball Z salieron los Animé Cómics en Japón. La calidad de las páginas y las ilustraciones verdaderamente eran muy buenas. Los colores vivos y los recuadros mostraban lo que había pasado en cada uno de los arcos.

En Japón salieron todas completas y en el resto del mundo iniciaron tarde. De acuerdo con lo que reseña Hobby Consolas, en España comenzaron en los noventa solo con las películas y después descartaron continuar con la serie.

En el 2015 hubo un comienzo con el arco de los saiyajines, pero no siguieron con el resto. Presumimos que el producto no se vendió como esperaban y por esta situación no se atrevieron a lanzar el resto de lo que sigue en Dragon Ball Z.

Sin embargo, hay buenas noticias para el público español; después de siete años de espera, la editorial Planeta Cómics saldrá con el arco de Freezer en el planeta Namekuseí.

¿Cuándo salen los Animé Cómics de Dragon Ball en España?

El sitio web citado no especifica fecha, pero reseñan que será en algún momento del 2023, así que a preparar el bolsillo. Una de las buenas noticias es que además de salir en español, también estarán disponibles en catalán.

Recordemos que la gente de Toei Animation comenzó a tomar en cuenta este idioma para sus doblajes, entendiendo el enorme público de la serie que hay en Barcelona, España.