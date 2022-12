Dragon Ball Super: Los motivos por los que Bills nunca aprende a usar el Ultra Instinto de Whis

En Dragon Ball hay una tradición de maestro-alumno que se respeta desde la escala más mínima hasta las mismísimas deidades. Lo vimos con Goku y el Maestro Roshi y también en la relación que existe entre Bills, Dios de la Destrucción y Whis, su ángel.

Sin embargo, hay ciertas diferencias que a lo largo del desarrollo de Dragon Ball Super se han ido aclarando a medida que avanzan los episodios.

Goku tiene muchas técnicas para aplicar durante una batalla. Pero las que más le funcionan son las que aprendió de parte de dos de sus maestros. La primera es el Kamehameha, que aprendió de Roshi. Y la segunda es la Genkidama, que adquirió de Kaio Sama.

Podemos contar además el Ultra Instinto que comenzó a ejecutar recientemente gracias a su nuevo maestro, el mismísimo Whis. Entonces, nos preguntamos por qué si Goku se lleva lo mejor de sus maestros, Bills no hace lo mismo con su ángel.

Bills y su relación con el Ultra Instinto

En el principio del último arco que se desarrolló en el manga, el de Granola, Bills sostiene una conversación con Vegeta en la que aclara que el Ultra Instinto no es la técnica definitiva que todos deben aprender.

La frase llamó la atención del príncipe de los saiyajines y de esta manera comenzó el uso del Ultra Ego. En la charla que sostienen ambos, Bills le dice que el Ultra Instinto es un estado en el que hay que estar tranquilo.

Esta situación no es de su estilo. Según reseña Depor, el mismo Dios de la Destrucción le dice a Vegeta que a él no le gusta estar tranquilo durante un combate. De esta manera es que Bills le da entrada a la explicación del Ultra Ego, una transformación en la que un guerrero no debe tener sentimiento alguno.

No importa familia, amigos, pasado, presente o futuro. Es simplemente ser el más despiadado en un mano a mano con el que el usuario es capaz de ganar poder con cada ataque que sufre.