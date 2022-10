¿Qué es el Kame Hame Ha instantáneo y por qué es importante la reaparición de esta técnica en una serie de Dragon Ball?

Mientras esperamos novedades de animé de Dragon Ball Super y la continuación del manga, el universo de Dragon Ball se divierte con historias que no son parte del canon. Una de ellas es Super Dragon Ball Heroes.

El desarrollo de esta historia, contado actualmente en una animé que transmite por YouTube, cuenta con ilustradores y escritores que reflejan bien el espíritu de las aventuras originales. Y aunque tiene su cuota de personalidad propia, lo hace con respeto al pasado plasmado en un principio por Akira Toriyama.

Lo demostraron recientemente con el regreso de una técnica importantísima para la historia que conocemos en la actualidad. Se trata del Kame Hame Ha instantáneo. ¿Qué es este modo del icónico poder que Goku aprendió del Maestro Roshi?

El Kame Hame Ha instantáneo es una técnica que Goku ejecutó durante la batalla contra Cell. En ese momento pensamos que nuestro héroe había derrotado al bioandroide, pero lamentablemente esta creación de la Patrulla Roja acudió a la vieja habilidad de Piccolo para regenerarse y las cosas siguieron de la misma forma.

Reaparición del Kame Hame Ha instantáneo

De acuerdo con lo que reseña Hobby Consolas, el Kame Hame Ha instantáneo reaparece con la inesperada llegada de Goku a una brutal batalla que se está desarrollando entre la temible diosa Agios y los Guerreros Z.

Esta temible deidad usurpó el lugar de la Supremo Kaiosama del tiempo. Entonces, como bien lo quiso en algún Samazu, Agios quiere destruir casi por completo todos los universos (solo quiere mantener uno) para que de esta manera se pueda, según ella, restaurar el orden en las realidades.

Ojo que la idea no es mala si esto algún día se quiere unir con el canon. Sabemos que ese no es el estilo de Akira Toriyama, pero soñar no cuesta nada.

La idea de Agios de acabar con todos los universos es similar a la del Torneo de la Fuerza en la que el ganador era el único que seguiría existiendo. Goku le pidió que no lo hiciera y esta no accedió. Comenzó una batalla entre ambos en donde la diosa era superior.

Entonces, para intentar neutralizarla y evitar que una onda inmensa lo alcanzara, Goku preparó un Kame Hame Ha, hizo la teletransportación y se lo lanzó a centímetros de distancia.

Más allá de lo que sucede en el capítulo, aquí resaltamos los detalles de las historias canon haciéndose presente en este tipo de series.