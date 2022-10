Androide 17 se viste de Camus de Acuario para este crossover entre Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco

El crossover entre Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball que se ideó el ilustrador chileno Salvamakoto es uno de los que más hemos disfrutado. Las armaduras de cada uno de los Santos Dorados sobre uno de los integrantes de los Guerreros Z nos hace volar la imaginación sobre lo que sería este personaje en historias canon.

El diseñador no solo se toma la tarea de dibujar al personaje de Dragon Ball con la armadura dorada de los Caballeros del Zodiaco, sino que además elige lo que para él serían las personalidades más parecidas de acuerdo a lo que se vio en los mangas y animé de Akira Toriyama y Masami Kurumada.

Precisamente esa característica es la que le da el toque de increíble a cada representación que ha hecho Salvamakoto. Es así como nació el Androide 17 con la armadura de Camus de Acuario.

Quizás ver a un Androide en el traje de un guerrero al que se le llega a considerar como un ser superior, debido a la constelación y casa que representa, es difícil de aceptar. Pero recuerden que para el entretenimiento y el juego que se hace en esta clase de “What If...” es realmente interesante.

Camus y Androide 17

Y es que ciertamente las personalidades de ambos personajes tienen cierta similitud. De Camus podemos decir que es uno de los Caballeros Dorados más fríos que hay. Es complejo que exprese algún sentimiento o situación que esté atravesando en su interior.

No es que no sienta y que nada le genera emoción o lo afecta. Es que simplemente no lo demuestra ni siquiera en una pelea.

Mientras que en el caso de Androide 17, después que regresó a la vida tras la batalla de Cell, su personalidad se tornó de manera similar. Se encerró en su mundo a proteger animales y es poco expresivo con todo lo que lo rodea. Simplemente es, para nosotros, otro acierto de Salvamakoto.