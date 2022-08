¿Quién es quién en el live action de los Caballeros del Zodiaco? Estos son los actores y actrices confirmados

El live action de los Caballeros del Zodiaco (Knights of the Zodiac en inglés) llegará en el 2023. Esa información ya estaba confirmada desde que a una de las actrices se le escapó que estaba trabajando para el proyecto, pensando que estaba rodando cualquier animé. Y en la Comic Con de San Diego 2022 aunque sea en estilo making off, ya tuvimos el primer vistazo.

El panel de Caballeros del Zodiaco en la Comic Con estuvo integrado por parte del cast protagónico de la película y sus directores y productores ejecutivos. Resaltó la presencia de Madison Iseman, que interpretará a Saori y Diego Tionoco, que será Ikki (Fénix).

La realidad es que no sabemos que esperar de esta película, debido a que estas imágenes no nos convencen mucho. Pero como ya les dijimos en una oportunidad, no debemos juzgar sin antes ver lo que nos traerá esta adaptación de la obra de Masami Kurumada.

Quizás, la presencia de Sean Bean sea una especie de esperanza ya que este primer actor acumula una seguidilla de presencias en super producciones del mundo del cine. Veamos entonces quién es quién en la cinta live action de los Caballeros del Zodiaco.

Actores y actrices de Caballeros del Zodiaco

Seiya será interpretado por el actor nipón-estadounidense Arata Mackenyu. Y en el caso de Saori, Diosa Athenas que en esta película se llamará Sienna, será encarnada por Madison Iseman, según lo reseñó en su momento, de forma exclusiva The Hollywood Reporter.

Mackenyu tiene el peso de la historia en su hombros, pues es el hijo del icónico actor japonés de artes marciales Sonny Chiba, fallecido hace poco más de un año. Además, llevará la armadura de Pegaso y será responsable de cuidar a la Diosa Athenas; entonces, eso no es cosa fácil.

Seiya

A Iseman probablemente la hayan visto recientemente en las dos últimas películas de Jumanji, en las que apareció “La Roca”.

Saori

Sean Bean, reconocido mundialmente por ser Boromir en el Señor de los Anillos y Lord Eddard Stark, en Game of Thrones, regresa a las pantallas grandes para ser nada más y nada menos que el abuelo de Saori, Mitsumasa Kido.

Mitsumasa Kido

Otros actores que fueron confirmados son Famke Jenssen, Nick Stahl, Diego Tinoco y Mark Dacascos, sin un rol muy claro todavía, para el reporte del portal que obtuvo la exclusiva.