¿Qué dijo el sensei Akira Toriyama después de ver Dragon Ball Super: Super Hero?

A medida que pasan los días Dragon Ball Super: Super Hero sigue rompiendo récords en las taquillas mundiales donde se ha estrenado la película. La cinta que dirigió Tetsuro Kodama apareció en Japón a principios de junio y recién, hace un par de semanas, se instaló en las salas de cine de América Latina y los Estados Unidos, por lo tanto, es momento de saber la opinión del mandamás de esta franquicia, Akira Toriyama.

El éxito es rotundo y todavía falta que la película se estrene, por ejemplo, en España, otro de los países en los que Dragon Ball tiene una enorme cantidad de público. Al territorio ibérico llegará el 2 de septiembre y ya algunos reconocidos insiders y creadores de contenido tuvieron acceso a los 99 minutos que dura el filme.

Por descarte, el mismísimo Akira Toriyama, escritor de esta historia, debería haber quedado encantado con la manera en la que el equipo creativo presentó su más reciente obra cinematográfica. Misma que además tiene como protagonista a dos de sus personajes favoritos: Gohan y Piccolo.

⭐️ ¡ÚLTIMA HORA!



💥 Dragon Ball Super: Super Hero se acaba de convertir en la 5ª película ANIME más taquillera de la historia en EEUU. pic.twitter.com/vdjSSYrfjV — Antonio Sánchez-Migallón Jiménez (@MrKaytos) August 29, 2022

Dragon Ball Supe: Super Hero para Akira Toriyama

Akira Toriyama tiene 67 años. Al igual que muchos de los que crecimos viendo la serie y ahora somos adultos, sigue disfrutando de las aventuras de Goku, Vegeta y el resto de la familia de los Guerreros Z.

De acuerdo con lo que publica el portal web Depor, Toriyama sensei dedicó unas líneas a lo que sintió mientras veía Dragon Ball Super: Super Hero.

“Finalmente, pude ver la película completa. Para decirlo brevemente, ¡es una película de anime increíble! Por supuesto, que el creador original diga que puede no ser el argumento más convincente, pero no pude evitar emocionarme cuando lo vi. ¡Lo estaba viendo! Soy un anciano y, sin embargo, me emocioné”, expresó.

“Teniendo en cuenta cómo han ido al universo y otras etapas a gran escala, pensé en volver a mis raíces y hacer que la historia se desarrolle en la Tierra, en un área pequeña. No solo eso, sino que el enemigo es la Patrulla Roja, un enemigo que no tuvo mucho impacto cuando creé originalmente la serie. Además, Goku y Vegeta ni siquiera son los personajes principales. Creo que logré hacer que la historia fuera interesante, pero estaba constantemente preocupado de que tal vez había hecho es un poco demasiado tenue”, finalizó.