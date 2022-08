Marvel: Las cuatro formas en las que Tony Stark podría volver al MCU

El final de Tony Stark fue la triste consecuencia de la victoria de los Vengadores en contra de Thanos. Avengers: Endgame fue la guinda del pastel de la Saga del Infinito de Marvel Studios, pero el show tuvo que continuar sin Iron Man.

Sin embargo, en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su siglas en inglés) y en los cómics la muerte no es necesariamente el final de un personaje. La apertura del Multiverso puede traer diferentes variantes a Tierra-616, llevar a los superhéroes de una realidad a otra o de un tiempo a otro.

El Tony Stark de la Tierra está muerto, pero en el Multiverso existen diferentes versiones de Iron Man, por lo que su regreso puede ser posible de diferentes maneras.

El rumor de que los viejos Vengadores reaparecerán en las próximas Avengers: The Kang Dinasy y Avengers: Secret Wars se intensifica a medida que pasan los días. Hipertextual explica las cuatro formas en las que el egocéntrico genio multimillonario podría regresar al MCU.

Intelgencia artificial

En los cómics, Tony Stark creó una inteligencia artificial, parecida a Jarvis, en caso de que su cuerpo dejara de funcionar. Luego de los eventos en la serie de Civil War 2, quedó en estado de coma y su IA fue enviada a Riri Williams, también conocida como Iron Heart.

El programa de Iron Heart se estrenará en 2023 y el personaje de Williams será presentado en Black Panther: Wakanda Forever, que se estrena en noviembre de este año.

Una variante... ¿interpretada por Tom Cruise?

Desde hace mucho tiempo, se ha rumorado la participación de Tom Cruise en el MCU como una variante de Tony Stark, Superior Iron Man. De hecho, todos pensábamos que aparecería en Doctor Strange in the Multiverse of Madness como uno de los miembros de los Illuminati, pero no ocurrió.

Superior Iron Man

Viajes en el tiempo

Los Vengadores ya saben lo que es viajar en el tiempo, apoyándose en el Reino Cuántico, por lo que traer del pasado a Tony Stark también es una posibilidad. Una amenaza más grande que la que significó Thanos podría ser motivo suficiente.

Iron Hammer, soldado de Kang

Con la revelancia que tendrá el personaje de Kang en las próximas cintas del MCU, es posible que veamos a su ejército de Thor Corps. En los cómics, uno de ellos es Tony Stark, capaz de levantar el Mjölnir.