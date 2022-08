Universo Marvel: ¿Giancarlo Esposito podría interpretar al Profesor X?

El actor estadounidense Giancarlo Esposito ha sido centro de atención luego de que se regaran los rumores de una posible reunión Marvel, donde podría unirse a la franquicia bajo el papel del Profesor X,

Ante estos rumores Esposito confirmo que estuvo en una reunión Marvel pero no anunció un casting especifico o alguna participación en las películas más taquilleras de la época, “Todavía no he trabajado para Marvel”, dijo. “Estuve en una habitación con ellos y hablé con ellos”.

De igual forma el actor nombre a la fanaticada una serie de personajes, los cuales este podría llegar a interpretar una de ellos “Se ha hablado de Magneto, se ha hablado del Dr. Freeze, se ha hablado de... ¿de quién más están hablando allí?” él dijo. “¡Ay, Destino! Y está... el profesor X.”, fue lo que comentó a un medio local.

¿A quién interpretará en el Universo Marvel?

La audiencia y fanáticos de Marvel esperan que el actor interprete a un villano, dado que es uno de los mejores para este tipo de interpretaciones.

El viernes, mientras aparecía en el Superhero Car Show & Comic Con de TJH en San Antonio, se le presionó para elegir a quién le interesaba más interpretar, el nominado al Emmy sorprendió a la multitud al nombrar a una de las figuras más heroicas de la compañía.“¿Elegir uno?” preguntó. “Voy a buscar algo que sea un poco diferente. Voy a ir y publicar en el universo que es el Profesor X”. informo Complex.

Giancarlo Esposito actor de Breaking Bad y Better Call Saul esta muy asociado a los papeles de villanos, por lo cual seria una muy buena opción para interpretar prsonajes como Magneto o Doctor Doom, sin embago, el estadounidense cuenta con el rango suficiente para interpretar sin problemas al profesor Charles Xavier (Profesor X).