Marvel Comics: Así lucirían estos cuatro personajes de los X-Men ilustrados al estilo animé

Todos los caminos nos llevan a que los X-Men llegarán al Universo Cinematográfico de Marvel. Todavía no hay una fecha oficial, pero al menos ya tuvimos el primer vistazo de Charles Xavier liderando a los Iluminati en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Dicha revelación fue el punto de partida para que se iniciaran las especulaciones sobre quienes de los integrantes van a aparecer en el UCM y lo más importante, la manera en la que se van a introducir a la saga de películas que produce Disney, de la mano de Marvel Studios.

Además, esta misma situación ha provocado un incremento en las ilustraciones artísticas realizadas por fanáticos y fanáticas en las redes sociales.

Es así como nos hemos encontrado unos curiosos diseños que muestran a cuatro personajes de los X-Men dibujados como un anime de Koyoharu Gotōge, Akira Toriyama o Masami Kurumada. Todos son fieles a sus características principales, pero tienen el toque de los dibujos animados de Japón.

Los X-Men al estilo animé

Según reseña Alfa Beta Juega, el diseño pertenece a una ilustradora llamada Gray, identificada en Twitter con el user @ThEJG_. Los cuatro personajes, según analizamos cada uno de los atuendos son: Honey Badger, la poderos Magik, Laura o X-23 después de haber crecido y la icónica Jubilee.

Gray se unió en el 2017 a Twitter y desde entonces se dedica a publicar este tipo de trabajos. Este en especial ya superó los 1.000 likes y realizó el posteo el 9 de julio.

Después de poner este arte en su cuenta de Twitter realizó una encuesta en la que preguntó a qué otro personaje de los X-Men les gustaría ver en una futura ilustración y, por un alto porcentaje, ganó Rogue.

Muchos fans se vieron decepcionados cuando se informó que “Rogue” no estaría en la versión final del filme. Foto: Facebook/X-Men películas

Los X-Men al estilo animé probablemente nunca aparezcan en las historias canon. Pero al menos nos divertimos con este tipo de diseños geniales.