Mario Castañeda explica los motivos por los que no prestó su voz para doblar la primera parte de Dragon Ball Z Kai

Dragon Ball Z Kai apareció en nuestras pantallas cerca del 2009. Fue, en su momento un trago de agua en el medio del vacío desierto con el que nos tenía Akira Toriyama y todo lo referente a su obra más exitosa.

Se trata de una remasterización del Dragon Ball Z tradicional, para adaptarlo a los nuevos formatos de las pantallas de televisión. Además, dentro de la serie eliminaron todo tipo de relleno que Toei Animation incluyó en los 90, mientras el mangaka terminaba de cerrar las historias.

Entonces, Dragon Ball Z Kai era una especie de copia fiel del manga mejorado en cuanto a calidad de imagen para adecuarse a las nuevas tecnologías.

Sin embargo, hubo algo que no lo hizo calar del todo en el público de América Latina: su doblaje. La mayoría de los personajes principales de la serie icónica, que todavía son parte del universo de Dragon Ball, se negaron a trabajar con los impulsores de este proyecto: Funimation (Estados Unidos).

Dragon Ball Z Kai sin las voces principales

Es así como cuando vemos los primeros 99 episodios (de 167) no encontramos a Mario Castañeda (Goku); René García (Vegeta), Gerardo Reyero (Freezer); Laura Torres (Gohan) y tampoco a Carlos Segundo (Piccolo).

El mismo Castañeda explicó en una entrevista con el canal de YouTube SheronZ, los motivos por los que no formaron parte de esos primeros episodios.

“Nosotros tuvimos un arreglo económico cuando doblamos Dragon Ball Z y GT. Entonces, cuando vino Kai pedimos, no más, pero tampoco menos y la respuesta fue ‘no hay presupuesto’. Y entonces yo dije: muchas gracias, pero no. No puedo”, dijo Mario Castañeda.

Afortunadamente, para los 69 episodios restantes reunieron al crew principal debido a que Dragon Ball Super ya estaba en planes y Toei Animation se encargó de que todos los que han hecho a esta serie grande siguieran formando parte del fenómeno.