Uno de los personajes más débiles de Dragon Ball sería más fuerte que un fundador de los Avengers

Comparar a los personajes de las historietas y el animé es un ejercicio común que realizan los fanáticos de estas aventuras. Todos los debates se centran en hipótesis de los fanáticos basados en pruebas como las que les presentamos a continuación entre los Avengers de Marvel y Dragon Ball.

De acuerdo con lo que reseña un episodio del manga de Dragon Ball en sus primeros arcos, uno de los personajes más débiles de la historia de Akira Toriyama, podría vencer a uno de los fundadores de los Avengers. Se podrán imaginar entonces lo que sucedería si enfrentamos a Gohan, Goku o Vegeta contra los héroes más poderosos de Marvel.

Aunque haya pruebas en el manga, esta comparación de poderes es subjetiva. Y al tratarse de historias de la ciencia ficción no son exactas y tan solo se trata de una conjetura de quien redacta estas líneas.

Ustedes, nuestros lectores, pueden tranquilamente pensar distinto de lo que aquí estamos reflejando. Incluso los invitamos al debate sobre cuál personaje de los Vengadores podría derrotar a un guerrero de Dragon Ball.

Vayamos entonces con el análisis en sí traído a debate por el portal Screent Rant, que encontraron un escenario curioso en los primeros arcos de Dragon Ball, cuando Goku tan solo era un niño.

Un débil personaje de Dragon Ball de frente con un Vengador

El curioso escenario se desarrolla en el capítulo 69 del manga de Dragon Ball. Goku va hacia la casa de Bulma para que le ayude a reparar el radar del dragón y después arreglar el dispositivo la experta científica de Corporación Cápsula le pide ir con él a buscar las esferas.

Goku le dice que no puede ya que Bulma, al no ser de corazón puro, no se podría subir a la Nube Voladora. Entonces, al mejor estilo de Ant-Man, Bulma se reduce al tamaño de un ratón con solo presionar un botón, para meterse en el bolsillo del saiyajin y así viajar como una herramienta.

Goku y Bulma, manga #69 Goku ve como Bulma se encoje en el manga #69

Sin el tener ningún traje sofisticado o el uso de tecnología compleja, Bulma es capaz de hacer el mismo trabajo que a Hank Pym le tomó tantos años y que después ejecuta Scott Lang, miembro fundador de los Avengers en Marvel Comics.

Esto haría a Bulma, un personaje con un casi nulo nivel de pelea, mucho más valiosa que Lang, que necesita de muchos elementos para llegar a ser una persona diminuta.

Vamos a plantear la situación que lo importante es la tecnología. De esta manera Bulma podría dotar de su invento a un guerrero simple como lo es Yamcha o Krilin y, sumado a su nivel de pela, superaría por mucho a Ant-Man.