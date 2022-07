Marvel: Estos son los directores confirmados para las próximas películas de las Fases 4, 5 y 6 del MCU

Marvel Studios confirmó en la San Diego Comic-Con 2022 las próximas películas y series que conforman las Fase 5 y 6 de su Universo Cinematográfico (MCU, por sus siglas en inglés), y confirmó cómo terminará la Fase 4.

Tras los estrenos en el cine de Thor: Love and Thunder y de Ms. Marvel en Disney+, este año quedan por ver I’m Groot (10 de agosto), She Hulk: Attorney at Law (17 de agosto), un especial de Halloween que se estrenaría en octubre, el especial navideño de Guardianes de la Galaxia en diciembre, y Black Panther: Wakanda Forever, el 11 de noviembre.

Oficialmente, el argumento de la Fase 4 finalizará con la secuela de Black Panther, de la que ya pudimos disfrutar su primer y espectacular tráiler.

En el panel de la Comic-Con, Marvel mostró la hoja de ruta de las Fase 4 y 5. Las compartimos a continuación, con imágenes filtradas.

Fase 5 del MCU

Como se puede apreciar, el cuadro de la Fase 5 luce completo, comenzando con Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 de febrero de 2023) y finalizando con la esperada Thunderbolts (26 de julio de 2024).

Destacan las series Secret Invasion, Echo, la temporada 2 de Loki, Iron Heart, Agatha: Coven of Chaos en 2023, y Daredevil: Born Again en 2024. El resto de las películas son Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (5 de mayo de 2023), The Marvels (28 de julio de 2023), Blade (3 de noviembre de 2023), y Capitán América: New World Order (3 de mayo de 2024).

Fase 6 del MCU

Con respecto a la Fase 6, Marvel solo muestra la cinta de los Cuatro Fantásticos (8 de noviembre de 2024) y los dos largometrajes de los Vengadores, Avengers: Kang Dynasty (2 de mayo de 2025) y Avengers: Secret Wars (7 de noviembre de 2025), pero comparte los espacios con otras fechas para futuros proyectos.

Por ahora, no se conocen los nombres de todos los directores de todas las producciones que vienen en las Fases 4, 5 y 6, pero varios han sido filtrados, recopilados por el sitio web de La Tercera. El MCU está en buenas manos.

Los directores confirmados para las próximas películas

Fase 4

Black Panther: Ryan Coogler (Black Panther)

Fase 5

Ant-Man and The Wasp: Quantumania: Peyton Reed (Ant-Man, Ant-Man and the Wasp)

(Ant-Man, Ant-Man and the Wasp) Guardianes de la Galaxia Vol. 3: James Gunn (Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Vol. 2)

(Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Vol. 2) The Marvels: Nia DaCosta (Candyman)

(Candyman) Blade: Bassam Tariq (Mogul Mowgli)

(Mogul Mowgli) Captain America: New World Order: Julius Onah (Luce)

(Luce) Thunderbolt: Jake Schreier (Paper Towns)

Fase 6