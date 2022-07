Marvel presentó su calendario completo de series y películas para las próximas fases

Preparémonos para la gloria: Marvel mostró su calendario completo de series y películas para las próximas fases, además de dar a conocer el primer tráiler de Black Panther: Wakanda Forever y uno nuevo de She-Hulk, con Daredevil confirmado.

Según lo visto este fin de semana en la Comic-Con San Diego 2022, en total serán doce producciones, entre películas y series, las que conforman la Fase 5 de Marvel. La Fase 4 finalizará con Black Panther: Wakanda Forever, y la 5 iniciará con Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

A continuación, te dejamos las fechas de las producciones que vienen:

Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel

I am Groot

Serie de cortos protagonizados por el querido Groot, de Guardianes de la Galaxia. Se estrenan todos el 10 de agosto en Disney Plus.

She-Hulk: Attorney at Law

Serie de Disney Plus protagonizada por Tatiana Maslany, con la presencia de Mark Ruffalo como Hulk y la incorporación de Charlie Cox como Daredevil. Estreno el 17 de agosto en Disney Plus.

Black Panther: Wakanda Forever

Película dirigida por Ryan Coogler, con Letitia Wright, Danai Gurira y Tenoch Huerta como protagonistas, destacando la nueva figura de Black Panther que sustituye al fallecido Chadwick Boseman (posiblemente Wright) y la incorporación de Namor, el submarinero (Huerta). Se estrena el 11 de noviembre.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, dirigido por James Gunn. Pautado para diciembre de 2022.

Fase 5 del UCM

Series de la Fase 5

Aquí no hay fechas específicas, solo los años. Según se habló en el CCSD22, son:

What If…? Segunda temporada, 9 episodios, 2023.

Secret Invasion, 6 episodios, 2023.

Echo, sin cantidad de episodios específica, 2023.

Loki, segunda temporada, 6 episodios, 2023.

Ironheart, 6 episodios, 2023.

Agatha: Coven of Chaos, sin cantidad especificada de episodios, 2023-24.

Daredevil: Born Again, 18 episodios, 2024. La continuación de la saga iniciada en Netflix.

Spider-Man: Freshman Year (animada), 2024.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Paul Rudd interpretará a “Scott Lang” (“Ant-Man”) Foto: Getty Images

Retorna Paul Rudd en uno de los papeles más queridos del UCM, ahora ante un reto supremo: enfrentar a Kang, el Conquistador, que será interpretado por Jonathan Majors. Dirige Peyton Reed, se estrena el 17 de febrero de 2023.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardianes de la Galaxia, Marvel

Posiblemente sea la última película de la saga con la mayoría de los principales personajes. Esta se enfocaría en los orígenes de Rocket. Dirige James Gunn, se estrena el 5 de mayo de 2023.

The Marvels

Capitana Marvel Internet

Con Nia DaCosta como directora, se conformará un tridente letal con Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris como Capitana Marvel, Ms. Marvel y Mónica Rambeau. El estreno está pautado para el 28 de julio de 2023.

Blade

El cazador de vampiros hace su entrada oficial en el Universo Cinematográfico de Marvel, con Mahershala Ali como protagonista y, posiblemente, con Anthony Starr (Homelander en The Boys) como Drácula. Dirige Bassam Tariq, se estrena el 3 de noviembre de 2023.

Captain America: New World Order

Capitán América

La primera película de Anthony Mackie como Capitán América, que asumió el escudo de Chris Evans al final de Avengers: Endgame, protagonizando luego The Falcon and The Winter Soldier, serie de Disney Plus. Dirige Julius Onah, se estrena el 3 de mayo de 2024.

Thunderbolts

El cierre de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel será con este equipo de antihéroes. Por los momentos se desconocen los integrantes, pero podrían estar desde personajes como la Black Widow de Florence Pugh hasta el US Agent de Wyatt Russell. Dirige Jake Schreier, se estrena el 26 de julio de 2024.

Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel

Fantastic Four

John Krasinski como Reed Richards

Sin actores confirmados aún (aunque todo parece indicar que John Krasinski se mantiene como Reed Richards), se estrena el 8 de noviembre de 2024.

Avengers: The Kang Dinasty

Sin actores confirmados aún, su fecha de estreno pautada es el 2 de mayo de 2025.

Avengers: Secret Wars

Se desconocen los actores, el estreno sería el 7 de noviembre de 2025.

Series sin año de estreno