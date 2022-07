Marvel revela la Fase 5 y Fase 6 del MCU: conoce todas las nuevas películas y series

La San Diego Comic Con 2022 siguió su curso para llegar a uno de los eventos más esperados de todo el año: la conferencia de Marvel Studios para conocer todos los detalles en torno a la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Había un elevado rango de expectativa sobre lo que podría revelarse ahí. Después de todo la Fase 4 a estas alturas se ha distinguido más que nada por lucir como carente de un rumbo consistente.

A la par que buena parte de sus producciones, tanto en formato de series exclusivas para Disney Plus al igual que los estrenos cinematográficos, han sufrido de serios problemas de impacto positivo en las audiencias.

Este era el momento crítico en el que Marvel Studios y Kevin Feige debían subir al escenario para convencernos para acompañarlos en la siguiente etapa de esta franquicia.

Y para serles honestos parece que han logrado hipotecar nuestra billetera de aquí hasta el 2025.

Todas películas y series de la Fase 5 y Fase 6 del MCU anunciadas por Marvel en la Comic Con 2022

La conferencia de Marvel Studios en el salón H de la San Diego Comic Con se hizo con acceso restringido y a puerta cerrada. Pero fue cuestión de minutos para que se comenzaran a viralizar cada uno de los anuncios.

Por desgracia el canal oficial del estudio en YouTube apenas hizo un video breve con la recopilación de los anuncios realizados.

Pero por fortuna es posible encontrar en YouTube múltiples videos con las reacciones de los asistentes al tiempo que iban revelando cada nuevo proyecto en puerta.

Esta es el calendario actualizado de estrenos para la Fase 5 del MCU:

Ant-Man & The Wasp: Quantumania: Feb, 17, 2023

Secret Invasion (Serie de Disney Plus): Primavera 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3: Mayo 5, 2023

Echo (Serie de Disney Plus): Verano 2023

Loki, temporada 2 (Serie de Disney Plus): Verano 2023

The Marvels: Julio 28, 2023

Ironheart (Serie de Disney Plus): Otoño 2023

Blade: Noviembre 3, 2023

Agatha, Coven of Chaos (Serie de Disney Plus): Invierno de 2023 a inicios de 2024

Daredevil: Born Again (Serie de Disney Plus): Primavera 2024

Captain America: New World Order: Mayo 3, 2024

Thunderbolts: Julio 26, 2024

Como podemos observar la serie anteriormente anunciada de Agatha: House of Harkness cambió de nombre y su fecha de estreno luce algo enredosa.

MCU Fase 5

Pero hay algunas revelaciones brutales, como el regreso de Charlie Cox con Daredevil: Born Again, la producción de la nueva cinta Captain America: New World Order y la confirmación de la fecha de estreno de Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Por si fuera poco se reveló el primer adelanto del calendario de estreno de la Fase 6 del MCU para tener claro por fin hacia dónde se dirige todo:

MCU Fase 6

Fantastic Four: Noviembre 8, 2024

Avengers: The Kang Dynasty: Mayo 2, 2025

Avengers: Secret Wars: Noviembre 7, 2025

Hay fecha concreta de arribo para la cinta de Fantastic Four y todo luce un poco más apresurado por llegar a su punto climático.

Casi como si la Fase 1, 2 y 3, que abarcó de 2008 a 2019, a lo largo de 11 años, fuera comprimida en un arco de estrenos repartidos a lo largo de un par de años.

En donde quedan pendientes algunos estrenos de la Fase 4 que igual tuvieron la revelación de sus nuevos avances en el marco de la Comic Con. Destacando el particular el misterio de Black Panther: Wakanda Forever.

En resumen. El MCU luce más saturado que nunca, pero tal vez podría funcionar.