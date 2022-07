Marvel: 5 personajes que sufrieron grandes cambios en su versión cinematográfica

El universo cinematográfico de Marvel (MCU) ha dejado una profunda huella en la historia de la industria del cine, al posicionar sus películas entre las más taquilleras de todos los tiempos, sumado a la revolución que representó esta cintas para la cultura geek. Sin embargo, cada filme estrenado, representa una nueva discusión sobre el trato que se le dan a los personajes, en comparación con su origen en los cómics.

A pesar de que todos los superhéroes de Marvel nacieron de los cómics, los productores y directores aprovechan en cada película darle su toque a cada historia y a cada personaje que conforman este gigante universo para adaptarlo al lenguaje cinematográfico.

A continuación conoce 5 personajes que generan más inconformidad entre los fans.

[Marvel Zombies: Así se ven los héroes y villanos del proyecto clasificación R para Disney Plus]

Personajes que más cambios sufrió en la MCU

1. Black Widow

Desde su introducción en el Universo Cinematográfico de Marvel, Black Widow se ha convertido en uno de los superhéroes más populares. Apareciendo en siete películas en el MCU y con una nueva película en solitario

A diferencia de las películas, Black Widow en los cómics demuesstra varias habilidades sobrehumanas, incluido un implante médico antienvejecimiento que le permite aparecer y actuar joven y vital durante décadas. Además ha tenido super velocidad resistencia curativa mejorada, durabilidad y reflejos.

2. Quicksilver

Este personaje es el que mayor conflicto genera en los fans de Marvel, debido a que por razones que son imposibles de explicar lógicamente, Quicksilver ha aparecido en dos películas una fue caracterizado por Evan Peters para X-Men: Days of Future Past y por Aaron Taylor-Johnson en Avengers: Age of Ultron, teniendo mayor protagonismo en las cintas producidas por 21st Century Fox.

Las películas de X-Men se acercaron más a lo relatado por los cómics con respecto al personaje. A diferencia del trato que tuvo en la MCU que fue totalmente secundario y distinto al origen relatados en la historieta, desde su aparición, como su muerte.

3. Battlestar

Catalogado por muchos como uno de los más grandes “desperdicios” que ha tenido Marvel en sus adaptaciones cinematográficas. Para muchos el debut de Lemar Hoskins / Battlestar en el MCU solo arañó la superficie de la historia del personaje.

En su aparición en The Falcon and The Winter Soldier, Hoskins sigue siendo la mano derecha de John Walker, y parece ser bastante fuerte, sin embargo es asesinado en los últimos episodios sin darle mayor relevancia y crecimiento a su personaje. A diferencia de los cómics donde tiene sus propias aventuras y combates en contra de diferentes amenazas mundiales.

4. Drax

Los fanáticos de Marvel saben que Drax está por encima del nivel de Super Soldado, tanto en cuanto a fuerza como a durabilidad en el MCU. En los cómics se sabe que el origen de este personaje fue gracias a una resurrección por parte de Mentor (líder de los Eternos) para destruir a su hermano de Thanos.

Los poderes de la encarnación inicial de Drax incluían fuerza sobrehumana, resistencia y resistencia a las lesiones físicas, así como la capacidad de proyectar explosiones de conmoción cerebral de energía cósmica de sus manos. También puede viajar a altas velocidades en el exterior y el hiper sin aire, comida o agua. Drax también tenía telepatía.

En la MCU no se refleja tanto ese poderío salvo en pequeños guiños de batalla donde se le ven pocas lesiones al momento de batallar.

Su rol en las películas producidas por Disney ha sido más en tono de humor.

5. Hawkeye

Clint Barton es quizás el personaje que menos fanáticos tiene dentro del MCU, sin embargo su papel en los cómics es totalmente distinto, obteniendo mayor protagonismo.

En el MCU, Hawkeye era un agente del gobierno que trabajaba para S.H.I.E.L.D. Esto fue similar a su historia de origen en el Universo Ultimate Marvel, pero no es quien Hawkeye es en la corriente principal tradicional del Universo Marvel Comics. En cambio, Hawkeye era un héroe rebelde y arrogante.

A diferencia de lo que vimos en End Game, en los comics, Black Widow asesinó a la esposa y los hijos de Hawkeye antes de que él la matara al final.