Marvel Studios: Las habilidades alternativas que se añadieron al escudo de Capitán América que porta Sam Wilson

Sam Wilson dejó de ser Falcon para convertirse en el nuevo Capitán América, en la reciente serie de este personaje en Disney Plus. Y aunque fue poca la acción que tuvo ya como el Cap, sobre el final se presentó que el héroe del Universo Cinematográfico de Marvel recibió un equipamiento mejorado con tecnología de Wakanda.

Ese último episodio de The Falcon & The Winter Soldier mostró el favor que Bucky Barnes le pidió a los wakandianos para mejorar la armadura de Sam. Sin embargo, los detalles sobre el escudo no aparecieron en esta parte de la historia.

Un informe del portal Cinemas Cómics enseña imágenes del nuevo escudo que fueron reveladas por el ilustrador de conceptos de desarrollo de Marvel, Wesley Burt, extraídas del libro de arte de The Falcon and the Winter Soldier.

Por lo tanto, basados en estas ilustraciones de Burt, vamos a especificar cuáles son esas nuevas habilidades que Sam tendrá para enfrentar a las futuras amenazas de lo que se viene por parte de Marvel Studios; teniendo en cuenta que para el 2024 se viene una nueva cinta con Sam: Captain America New Order World.

Nuevas habilidades del escudo de Capitán América

“Pensé en las diversas tecnologías de escudo utilizadas por la tribu fronteriza de Wakanda. Sus escudos de capa azul. También el gran escudo de camuflaje alrededor del lugar. Era un buen punto de partida sobre cómo podría implementarse en este personaje”, dijo Wesley Burt.

En este sentido Sam contará con estas herramientas para usar el escudo de Capitán América.

Pedazos extraíbles en los bordes que se disparan hacia afuera.

Escudo de energía protectora que se despliega para generar una barrera prácticamente impenetrable.

Escudo compatible con el traje para que no ocupe un espacio adicional y se pueda guardar dentro de la armadura en una de sus alas de Halcón.

