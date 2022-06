John Williams se jubila: estas son las mejores obras de su legado

El responsable de la música de más de 150 películas, en las que se encuentra Jurassic Park, Tiburón, Star Wars, Harry Potter, entre otros, John Williams asomó la idea de un posible retiro luego de finalizar su trabajo en Indiana Jones 5.

El considerado mejor compositor de la historia del cine dijo en una entrevista con la agencia de noticas AP que está considerando seriamente pasar a la jubilación después de terminar la música de la próxima cinta de Indiana Jones que espera salir el año que viene.

“En este momento estoy trabajando en Indiana Jones 5, y creo que Harrison Ford, que es un poco más joven que yo, ya ha anunciado que será su última película”, dijo Williams. “Entonces, pensé: si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también pueda”, dijo Williams de 90 años.

Recientemente pudimos disfrutar la música de Williams en la producción Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

John Williams todo un legado dentro del cine

El compositor estadounidense John Williams es una de las personas más influyentes en la historia del cine. Si bien su carrera cinematográfica es legendaria, su trabajo ha seguido siendo reconocido como increíblemente importante, no solo para la industria de la música y el cine, sino también para la cultura popular, en general.

Su impacto en el cine viene en gran medida por forma parte de exitosas sagas que al día de hoy sigue presente en los fanáticos del séptimo arte.

Los Premios de la Academia son un ejemplo perfecto de los éxitos de su carrera. John Williams ha ganado cinco Oscar en total por Tiburón, La lista de Schindler, Star Wars, Fiddler on the Roof y ET: The Extra-Terrestrial. En términos de nominaciones, está empatado con el legendario Walt Disney.

El cine extrañará la capacidad de cambiar drásticamente la música para que coincida con una emoción de la manera magistral como lo hace Williams.

A continuación las mejores obras de su legado

Harry Potter

Williams fue el responsable del Soundtrack de Harry Potter y la piedra filosofal (2001), Harry Potter y la cámara secreta (2002) y Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004)

Jurassic Park

Williams musicalizó Jurassic Park (1993) y The Lost World: Jurassic Park (1997).

Indiana Jones

Indiana Jones en busca del arca perdida (1981), Indiana Jones y el templo de la perdición (1984), Indiana Jones y la última cruzada (1989), Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008) tuvieron una banda sonora compuesta por Williams.

Tiburón

Tiburón (1975), Tiburón 2 (1978) de su mejor aliado, Steven Spielberg, tuvo el toque musical especial del gran John Williams.

Star Wars

John Williams es el creador del universo musical más reconocible que jamás haya acompañado a una película. La familiaridad y resonancia de la banda sonora ha crecido con cada nueva entrega de la serie, y Williams ha seguido desarrollando nuevos temas para el creciente elenco de personajes que va desde su primera producción de Star Wars: episodio 4 en 1977, hasta la última serie de Disney+, Star Wars: Obi-Wan Kenobi.