Akira Toriyama dijo que “nunca había disfrutado tanto de su obra” tras ver Dragon Ball Super: Super Hero

Todos ya deberían tener el calendario marcado. Dragon Ball Super: Super Hero llega a las salas de cine de América Latina el próximo 18 de agosto. La cinta ya fue estrenada en Japón y hasta ahora ha generado una cascada de opiniones positivas.

Dichas afirmaciones quedan reflejadas por los números que se registran en la taquilla. Durante su primer fin de semana se acercó a los 5 millones de dólares, recuerden, tras ser estrenada solo en territorio Nipón.

Entonces, cuando se le sumen los estrenos internacionales, realmente va a romper con los esquemas de ventas a los que nos tienen acostumbrados las películas de animé.

Pero desde su lanzamiento, esta película pareciera tener un ingrediente adicional; ese algo que la hace destacar por encima de otras cintas incluso de la misma franquicia.

La opinión de Akira Toriyama, tras disfrutar de la película completa tal cual la mira el público nos lo termina de confirmar.

La Resurrección de Freezer y Broly revolucionaron las salas de cine, pero con Super Hero “nunca me había pasado algo así”, dijo Akira Toriyama.

Dragon Ball Super: Super Hero en los ojos del sensei Toriyama

El portal MeriStation levanta (y traduce) un comunicado que el mismo Toiyama publica, tal y como acostumbra cuando hay anuncios importantes.

En esta misiva queda claro que el mangaka solo escribió, dejó que Toyotaro dibujara y dio carta libre a Tetsuro Kodama para que dirigiera.

El resultado final, según él mismo destaca, es extraordinario y le deja una sensación que nunca antes había registrado con un producto que él mismo hizo.

“Por fin he podido ver la película completa. En resumen, es una película de animación impresionante. Al ser el autor original, quizás no les convenza mucho que diga esto, pero sí les puedo asegurar que me dejé llevar mientras la veía. Puede que ya sea mayor, pero me emocionó mucho. Nunca me había pasado algo así”, inició Akira Toriyama en su comunicado.

Continuó: “Además, el enemigo a batir es la Patrulla Roja, que no causó demasiada sensación durante la publicación del manga. Y para colmo, ni Goku, ni Vegeta serán los protagonistas. ¡El equipo convirtió esta historia en una película impresionante, nunca vista, gracias a su estilo único e imágenes innovadoras! Las batallas me pusieron los pelos de punta en la segunda mitad de la película, como por ejemplo el combate bajo la lluvia. Hay tal destreza e intensidad en la composición que me embriagó la adrenalina”, expresó