Fanart ilustra la transformación de Gohan en Dragon Ball Super: Super Hero al estilo del animé de los 90′s

Gohan tiene una nueva forma en Dragon Ball Super: Super Hero. Eso no es spoiler ya que el mismo Akira Toriyama y las cuentas oficiales de Toei Animation confirmaron esta información.

Además, las imágenes ya inundaron todo el Internet y las redes sociales, acompañadas del villano más poderoso al que enfrentarán los Guerreros Z en la cinta que dirige Tetsuro Kodama.

Sobre esos detalles no les vamos a ofrecer ningún spoiler para no arruinarle la sorpresa a quienes quieren mantenerse intactos hasta el estreno de Dragon Ball Super: Super Hero, el próximo 18 de agosto.

Y en cuanto a la imagen de la nueva forma de Gohan, se las vamos a compartir solo dentro de esta reseña y no en la portada de nuestra nota.

Entonces, con previa advertencia de que esto podría ser un spoiler gigantesco, si no has visto nada de esa nueva transformación del hijo de Goku y no quieres enterarte de nada, es momento de detenerte.

De igual forma, la única imagen que les vamos a compartir es la que dibujó el ilustrador Save Point Retro, quien diseñó la nueva forma de Gohan al mejor estilo del animé que se transmitió en los años noventa, es decir en Dragon Ball Z.

Gohan, hijo de Gokú. Mostró todo su poder al enfrentar y derrotar a Cell. Es estudioso y aplicado. Foto: Toei. Imagen Por:

El Gohan de Dragon Ball Super al estilo retro

A simple vista, tal y como lo reseña Alfa Beta Juega, parece un Gohan idéntico al que venimos viendo en Dragon Ball Super.

No obstante, los detalles de su cabello, mucho más abundante, nos recuerda al momento en el que Gohan se enfada y supera los poderes normales de un Super Saiyajin para vencer a Cell cuando tan solo era un adolescente.

Según lo explica el mismo ilustrador, el diseño tiene mucho trabajo de sombras en la ropa, como lo hacía Toei Animation y Akira Toriyama en el animé y manga respectivamente y las líneas son marcadas, pero con el mismo grosor en los bordes.