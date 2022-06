The Mandalorian: Pedro Pascal revela cómo será la relación entre Din Djarin y Grogu en la temporada 3

Mandalorian The Associated Press (AP)

Din Djarin y Grogu, Grogu y Din Djarin. The Mandalorian los unió y también los separó en algún momento, pero siempre han estado destinados a acompañarse. En la temporada 3 de la serie de Star Wars, volverán a aventurarse juntos.

Los personajes volvieron a cruzar sus caminos en The Book of Boba Fett, otro mangífico programa del aclamado universo. Ahora, se conoce que Mando, interpretado por el chileno Pedro Pascal, y el queridísimo Baby Yoda, retomarán la acción en febrero de 2023, cuando se estrene la tercera temporada.

Recientemente, el actor conversó con la revista Empire sobre la evolución de la relación entre Din Djarin y Grogu y sobre cómo será en la próxima tanda de capítulos, tomando en cuenta que en los últimos compases se les ha visto en papeles de padre e hijo, más allá de los orígenes Jedi del pequeño.

Mando y Grogu: ¿Quién será el protector?

La despedida de Mando y Baby Yoda al final de la temporada 2 de The Mandalorian fue desgarrador, justo cuando Luke Skywalker busca a Grogu para completar su entrenamiento.

Sobre esa separación, Pedro Pascal expresó: ”Fue aterrador, ¿no? Estar separados así”.

Pascal también habló sobre el reencuentro de los personajes en la serie de Boba Fett. El intérprete ya sabía algo al respecto, luego que Jon Favreay y Dave Filoni, los showrunners de la serie, le informaran sobre la conexión de The Book of Boba Fett con las primeras dos temporadas de The Mandalorian.

“Simplemente pensé que era brillante. Lo que no esperaba era un episodio tan hermoso y único como el que Bryce Dallas Howard dirigió de manera tan increíble. Y también, que el reencuentro fuera tan bonito, pero al mismo tiempo tan imprevisto y natural”, reflexionó Pascal.

Mando y Grogu

Como recuerda el sitio web de HobbyConsolas, Grogu usó la Fuerza en The Book of Boba Fett para detener el avance del Rancor que asola la ciudad, una intervención que demostró el poder que desarrollaba. ¿Pasará a ser él quien proteja a Din Djarin?

El pequeño Baby Yoda y el Mandaloriano volverán en nuevos episodios de la serie en febrero del próximo año, como confirmó su producción recientemente.