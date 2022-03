The Mandalorian temporada 3: esto es todo lo que sabemos hasta ahora

The Mandalorian de Marvel Comics Books

Han pasado ya suficientes semanas desde el cierre de esta curiosa experiencia que resultó ser The Book of Boba Fett. En donde las opiniones podrán ser mixtas en diversos aspectos. Pero casi todos llegan a una misma conclusión: nos urge el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian.

Esta serie ha representado la punta de lanza que ha dado nueva vida a la franquicia de Star Wars, respetando la esencia básica de ese universo y logrando historias mucho más sólidas, fieles y dignas que la más reciente trilogía.

Al final The Book of Boba Fett se siente como la antesala a la tercera temporada de la serie de este cazarrecompensas y no podemos evitar preguntarnos: ¿Cuándo llegará por fin? Aquí intentamos responder esta y otras dudas.

La tercera temporada de The Mandalorian llegaría pronto

El tiempo es relativo para todos. Lo que a algunos les puede parecer un corto periodo de tiempo a otros puede lucirles como una eternidad.

Y parece que en tiempos posteriores al arribo del Covid-19 ese espectro se vuelve aún más dispar cuando se trata del tiempo que tardar cada nueva producción para estrenarse.

En el caso de la tercera temporada de The Mandalorian no existe un dato oficial ni preciso sobre cuándo se estrenará pero tenemos la certeza de que será a través de Disney Plus.

De hecho, los chicos de TV Line aseguran que esta nueva serie de episodios se comenzarían a liberar este mismo 2022 sobre la recta final, a tiempo para la tradicional temporada navideña.

Pedro Pascal regresaría a su papel como Din Djarin el mismísimo The Mandalorian, y Grogu-Baby Yoda volvería a formar parte importante de la trama por lo que vimos en el cierre de The Book of Boba Fett.

Dada la decisión que tomó al final el joven Padawan existen la posibilidad de que incluso volvamos a ver a Luke Skywalker aunque no ha surgido ninguna filtración firme sobre esta posibilidad.

De cualquier manera, Moff Gideon (Giancarlo Esposito) está confirmado que volverá a aparecer como antagonista principal junto tal vez algún otro personaje de las sagas animadas.

Carl Weathers volverá igual a interpretar su papel de Greef Karga, a su vez que Katee Sackhoff repetirá nuevamente como Bo-Katan en la tercera temporada.

La gran duda ahora es si veremos o no a Ahsoka (Rosario Dawson). Para ser francos las posibilidades son elevadas ya que se acerca su propia serie spin-off.