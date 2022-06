La ‘Avengers-Con’ de Ms. Marvel es una posibilidad real: esto es lo que plantea el mismísimo Kevin Feige

La fanáticos de Marvel agradecen que la agenda de estrenos esté abarrotada para las siguientes seis semanas. Ms. Marvel llega este miércoles 8 de junio a las pantallas de Disney Plus y mientras salen episodios semanales, su etapa cumbre va a coincidir con el lanzamiento de Thor: Love & Thunder.

Entonces, mientras esperamos la llegada de las aventuras del Dios del Trueno, los focos apuntan hacia la pequeña fanática de la Capitana Marvel que se transforma en una superheroína; el sueño de todo seguidor: estar a la par de su propio ídolo.

En uno de los recientes adelantos de la serie se mostró parte de la forma en la que Kamala Khan, interpretada por la actriz Iman Vellani se transforma en la fiel ayudante de la Capitana Marvel. Esta serie es nada menos que la presentación de un futuro integrante de los Young Avengers.

Bajo este contexto, durante los tráiler que se han publicado, en la serie existe un evento que a todos los fanáticos de Marvel les llamó la atención.

En pleno desarrollo del personaje, Kamala Khan asiste a una convención anual de los Avengers, o como estamos acostumbrados a llamarlas una ‘Avengers-Con’.

En el poco material que tenemos sobre esto vemos que hay un evento similar al los Comic-Con, pero con la temática de los Vengadores.

Entonces, a alguien se le ocurrió realizarle la oportuna pregunta al presidente de Marvel Studios si este tipo de eventos estaba pensado para llevarlo de la ficción a la realidad.

La ‘Avengers-Con’ de Ms. Marvel

De acuerdo con lo que publica Gizmodo en una reseña, Kevin Feige asegura que desde la franquicia están pensando en realizar un evento similar.

“Definitivamente hablamos de ello durante el rodaje. La producción de Ms. Marvel tuvo lugar en lo peor de los protocolos contra el covid-19, así que no se había celebrado una convención desde hacía tiempo. Poder trabajar en una fue una catarsis para muchos de nosotros”, dijo Feige en una entrevista.

Con la obvia intención de elevar el hype de los fanáticos, Feige añade que el rodaje de Ms. Marvel se hizo en paralelo con el de Spider-Man: No Way Home en galpones cercanos. Motivo por el cual, los integrantes de ambos rodajes se desestresaban en la ‘Avengers-Con’ ficticia que armaron para la serie que se estrena este miércoles en Disney Plus.

“Estábamos rodando puerta con puerta con el equipo de Spider-Man: No Way Home. De hecho estaban rodando las escenas con los tres Spider-Man. Muchos de los miembros del equipo de rodaje se escapaban a ratos para visitar la ‘Avenger-Con’ que montamos, así que creo que podría ser buena idea hacerla algún día”, apuntó Kevin Feige.

Cuando a los representantes de Marvel Studios se les mete una idea de este calibre en la mente, solo hay que sentarse y esperar el anuncio.

Así que eso es precisamente lo que haremos durante este tiempo. Y si llega a ser que se les olvida, probablemente se lo recordaremos para que comiencen a trabajar en este interesante proyecto.