Marvel Comics y la torcida historia de origen con la orina del Capitán América

El Universo Cinematográfico de Marvel, el MCU, se ha convertido ya a estas alturas en un referente obligado para la cultura popular contemporánea junto a sus principales personajes como el Capitán América.

Sin embargo, existe un amplio y complejo legado de argumentos, subtramas e historias de origen que se han acumulado de las formas más retorcidas a lo largo de más de medio siglo en sus comics originales.

Ahora con la existencia de Disney Plus y esta ola importante de series exclusivas para la plataforma parece que Kevin Feige y los demás ejecutivos de la compañía han comenzado a inquietarse por explorar algunas historietas no tan universalmente conocidas.

Ahí está el ejemplo de Ms. Marvel, que se estrenará en menos de una semana en el servicio de streaming para integrarse de alguna forma al canon del MCU aunque su propuesta estética no tiene la más mínima relación con lo que hemos visto antes.

Así que este es el momento ideal para revisitar uno de los momentos más extraños, oscuros y hasta escatológicos del pasado de la casa de comics:

Marvel y la orina del Capitán América

Con la salida de Steve Rogers como el Capitán América tras el cierre de Avengers: Endgame y el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, nos resulta obvio que la productora está buscando la forma de lograr integrar a quien tomará el relevo definitivo de ese manto.

Por lo mismo vale la pena recordar una de las líneas argumentales e historias de origen más curiosas que haya surgido desde una historieta de esta firma: Charlie América.

Su historia de origen no es tan lejana, ya que fue publicada en la serie de Nextwave en el año 2006. En este arco que termina consolidando un grupo de Avengers malvados tenemos un extraño flashback al experimento con el que Rogers se convirtió en un super soldado.

Capitán América

El Dr. Abraham Erskine creó el suero del super soldado pero fue asesinado antes de poder fabricar más. Eso más o menos lo vimos en la primera cinta de Capitán América y hasta en What if...?

Es justo tras la creación del héroe que entra a escena un personaje, el Agent Z-B, un Nazi que se infiltra en la instalaciones del experimento con una sola meta: robar la orina de Steve Rogers.

Esta sustancia de desecho orgánica conservaba aún las cualidades del suero del super soldado y fue sustraída por el infiltrado para dar origen a su propio anti-héroe: Charlie América.

¿Existe la posibilidad de que este personaje se una al MCU? No lo sabemos, pero de hacerlo será interesante ver si respetan su historia de origen.