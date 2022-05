Obi-Wan Kenobi, el Maestro Jedi que fracasó con Anakin Skywalker y buscó redimirse con Luke, regresa en su propia serie

Para muchos fans de Star Wars, la serie de Obi-Wan Kenobi llega tarde. Por mucho tiempo, se habló de una película en solitario para el ilustre Maestro Jedi, pero nunca se dio. Ahora, el querido Ben regresa en su propio programa para Disney+.

Tarde, porque ese vacío que hubo luego del Episodio III: La Venganza de los Sith (2005), no lo llenó nada. Ni el recuerdo de Una nueva esperanza (1977) y el resto de la primera trilogía que se lanzó, ni la más reciente trilogía de precuelas.

Episodio III marcó el sufrimiento y el arrepentimiento de Obi-Wan, luego de fracasar como Maestro Jedi al entrenar a Anakin Skywalker, proclamado como El Elegido y quien fue seducido por Palpatine para que escogiera el Lado Oscuro de la Fuerza.

Ese momento en la vida de Kenobi es clave para entender todo lo que veremos en la serie.

Los hechos que marcaron la vida de Obi-Wan Kenobi

Como lo explica el fandom, Obi-Wan Kenobi fue un humano sensible a la Fuerza, un legendario Maestro Jedi y miembro del Alto Consejo Jedi durante la Caída de la República.

Durante la Era del Imperio, empleó el alias de Ben Kenobi para esconderse del régimen que condujo a los Jedi a su casi absoluta extinción tras las Guerras Clon. Para la serie, se espera que utilice este nombre.

Nacido en el planeta Stewjon, Kenobi fue aceptado en la Orden Jedi a una edad joven y se convirtió en aprendiz de Qui-Gon Jinn tras completar sus lecciones iniciales bajo la tutela del Gran Maestro Yoda.

Durante la Invasión de Naboo, Obi-Wan derrotó al Lord Sith Darth Maul poco después de que el villano asesinara a su maestro. Ese momento lo llevó a recibir el rango de Caballero Jedi y que le permitieran entrenar a Anakin, un entrenamiento que Yoda aprobó pero con el que no estaba del todo de acuerdo. Sentía el conflicto en el padawan.

Kenobi comenzó a preocuparse de que los poderes de Skywalker le hubieran hecho arrogante, pero también lo consideraba un buen amigo y un hermano, creyendo que Anakin estaba destinado a restaurar el equilibrio en la Fuerza.

Obi-Wan también sirvió como General Jedi en el Gran Ejército de la República Galáctica durante la Guerra de los Clones. Hizo mancuerna con Anakin para enfrentar al Ejército Droide Separatista, probablemente la última gran obra de su alumno como Jedi.

Skywalker fue manipulado por Darth Sidious para convertirse al Lado Oscuro y pasar a ser Lord Sith Darth Vader, y sin conformarse con eso, tuvo uno de los papeles clave para el casi exterminio de la Orden Jedi.

Obi-Wan Kenobi, traicionado por sus soldados que conformaron la Orden 66, tuvo que enfrentarse a su aprendiz, amigo u hermano en Mustafar. El duelo de sables de luz terminó entre el final de una amistad y con Anakin mutilado a manos de su antiguo Maestro, quien se retiró al exilio con el hijo de su viejo amigo: Luke.

“¡Tú eras mi hermano, Anakin! ¡Yo te amaba!”, una frase que aún rompe los corazones de los seguidores de Star Wars. Pero luego de la batalla, del sufrimiento, llegó la serenidad y la cabeza fría. El plan de Kenobi, luego de que Padmé Amidala diera a luz a Luke y Leia, era proteger al futuro caballero Jedi.

“Tomaré al niño y cuidaré de él”. Esa decisión, en muy buena parte, es el centro de la trama de la nueva serie.

¿Qué se sabe de la serie?

La serie Obi-Wan Kenobi se estrena este viernes 27 de mayo y llegará a Disney Plus con los primeros dos episodios de la ficción. Serán seis los capítulos.

Además de los regresos de McGregor como el protagonista y de Christensen como Darth Vader, también veremos a Joel Edgerton como Owen Lars, el tío de Luke Skywalker. Curiosamente, tras lo visto en los adelantos y según IMDb, el personaje de Luke, como niño, será interpretado por Grant Feely.

El elenco principal incluye a Moses Ingram como la inquisidora Reva y Rupert Friend como El Gran Inquisidor. Bonnie Piesse (Beru Lars), Kumail Nanjiani, Indira Varma, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie completan el reparto.

Moses Ingram en “Obi-Wan Kenobi”. Moses Ingram en “Obi-Wan Kenobi”. / Foto: Cortesía. (Matt Kennedy/Matt Kennedy / Lucasfilm Ltd.)

Muchos creen que tras los lanzamientos de series como The Mandalorian y The Book of Boba Fett, el programa Obi-Wan Kenobi podría darle espacio a Mandalore, un planeta que defendió y donde se enamoró de la Duquesa Satine Kryze, pero respetó el Código Jedi y dejó atrás sus sentimientos.

Eso sí, cameos como el del fantasma de Qui-Gon Jinn, Yoda y Palpatine podrían darse.

“Durante el reinado del Imperio Galáctico, el antiguo Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi se embarca en una misión crucial. Kenobi debe enfrentarse a aliados convertidos en enemigos y enfrentarse a la ira del Imperio”, indica la sinopsis oficial.

La serie seguirá el cambio definitivo al Lado Oscuro de un Anakin Skywalker ya convertido en Vader y también las dificultades de Obi-Wan para seguir vivo en un universo donde los Jedis han sido prácticamente exterminados, mientras Luke Skywalker está creciendo. Esa misión, a la que hace referencia el argumento, es la de proteger al pequeño Luke, la última esperanza de la Orden Jedi.