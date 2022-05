Star Wars: ¿Qué se sabe de la cuarta trilogía?

Feliz 4 de mayo a todos los fans de Star Wars, una de las historias más importantes del cine y la cultura geek. Una historia que está destinada a extenderse por otra trilogía más.

La última película correspondiente a la tercera trilogía de Star Wars se lanzó en 2019, Episodio IX: El ascenso de Skywalker. La cinta parecía cerrar el arco de la Orden Jedi y el final de la Primera Orden, el enésimo nombre de la amenaza imperial contra la galaxia.

Sin embargo, hay varias razones por las que podemos asegurar que el autobautizo de Rey llamándose a sí misma Rey Skywalker en Tatooine no es lo último que veremos de la joven Jedi.

Trataremos de separar lo oficial con los rumores, lo dicho, hecho y lo no hecho, pero la Fuerza nos indica que, próximamente, el anuncio de una nueva trilogía está muy, muy cerca.

Verdades y rumores sobre la cuarta trilogía

Da hasta tristeza escribirlo, pero Rian Johnson, director y guionista del octavo episodio, The Last Jedi, no creará la tercera trilogía.

Diferencias entre Johnson y el equipo creativo de Lucasfilm llevaron a las partes a deshacerse de la cuarta trilogía que estaba preparando. Para muchos fue una decisión adecuada porque el escritor estaba pensando en una historia inédita, incluyendo a personajes de la saga pero con un nuevo giro, alejado de los Skywalker.

Los planes de Disney eran descansar por tres años tras el estreno de Episodio IX y lanzar las próximas tres películas en 2023, 2025 y 2027, sin embargo, no parece que ocurra en esos años exactamente.

Está claro que Lucasfilm está trabajando en una nueva trilogía y el nombre Taika Waititi, el director de Thor: Ragnarok y la venidera Thor: Love and Thunder, ha sonado para dirigir alguno de los próximos largometrajes.

Sobre la trama, la insider Joanna Robinson informó en el podcast ‘The Ringer Verse’ que el estudio está desarrollando “de manera activa” una nueva trilogía y que se enfocará en “una renovación mayúscula de la Orden Jedi”, por supuesto, con Rey Skywalker como protagonista, interpretada por Daisy Ridley.

Kylo Ren y Rey

¿Qué personajes podríamos ver en la cuarta trilogía?

La continuación de la trilogía de secuelas debería contar con Rey, Finn, Poe Dameron y Zorii Bliss, parte de los sobrevivientes el Episodio IX. También podría tener parte en el reparto Billy Dee Williams como Lando Calrissian, a quien Poe acude para liderar a la Resistencia tras la muerte de Leia.

Pero hay un personaje que sería clave en esa reestructuración de la Orden Jedi: Grogu. El pequeño Baby Yoda debutó en la serie The Mandalorian y tras los eventos en la serie de Mando y en El libro de Boba Fett, el mensaje que parece dar la franquicia es que parte importante de su futuro.

STAR WARS Europa Press (STAR WARS/Europa Press)

Sería muy interesante ver si la historia de los mandalorianos, Mandalore y el Darksaber se une al legado de los Jedi, Rey y compañía.

Además, hay que tomar en cuenta que desde hace unos años, Star Wars no solo se trata de trilogías. La integración al canon de series animadas y ficciones en live action han ampliado las posibilidades y aún queda mucho por estrenarse en Disney+.

La serie de Obi-Wan Kenobi se estrena el 27 de mayo y seguimos a la espera de las también series Andor, Rangers of the New Republic, Ahsoka, The Acolyte, Lando y el esperado spin-off en formato de película Rogue Squadron, con Paty Jenkins como directora.

“Todo lo que hice, lo hice por la Rebelión”. Andor, una Serie Original del universo de Star Wars llega a #DisneyPlus en 2022. pic.twitter.com/CCR1SOCOK5 — Star Wars (@StarWarsLA) December 10, 2020

Por ahora, tenemos que conformarnos con las producciones que prepara Disney para su plataforma de streaming. Pero pensándolo bien, con los estudios cinematográficos trabajando con normalidad tras la peor etapa de la pandemia, por qué no ilusionarnos con un pronto anuncio sobre la cuarta trilogía. Que la Fuerza nos acompañe.