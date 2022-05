Star Wars: esto es todo lo que sabemos del rodaje y posible fecha de estreno de la serie de Ahsoka Tano

Estaos en la víspera de un nuevo 4 de mayo y esta fecha es tan importante para nosotros como para cualquier fanático de la obra de arte más preciada de George Lucas: Star Wars. Por lo tanto, en FayerWayer ya estamos de fiesta y lo celebramos con mucha información de todo lo que tenga que ver con la fuerza, los Jedi, los Sith, la República y mucho más.

En este sentido, nos vamos a dedicar a realizar un breve repaso por uno de los proyectos de Star Wars que más nos emociona: la serie de Ahsoka Tano. Para quienes venimos siguiendo el desarrollo de las producciones animadas como The Clone Wars y Rebels, entendemos el potencial que puede dar la padawan de Anakin. May the 4th be with you

En el caso de que formes parte de ese grupo que todavía no se animó a darle play a estas producciones que están disponibles en Disney Plus, tranquilos que no te vamos a soltar ningún spoiler que te arruine la experiencia.

Es cierto que ambas series son largas y tienen una gran cantidad de temporadas, pero pueden empezar y alternar con la próxima serie de Obi Wan y lo que se viene más adelante, que sería según la cronología de estrenos la tercera temporada de The Mandalorian.

¿Qué sabemos de Ahsoka?

Para poder tener información de la serie de Ahsoka Tano es necesario agarrar una pinza e ir sacando a cuenta gotas las pocas revelaciones que hay. La producción está en plena fase de rodaje. De acuerdo con la información que publica La Casa de Él empezaron en abril y se extenderían hasta el último trimestre el año.

Este dato en específico supone un estreno en el primer trimestre del 2023. En teoría y respetando los tiempos cronológicos en los que trabajaron, la serie se tendría que estrenar después de la tercera temporada de The Mandalorian, en la que también debería aparecer el personaje de Ahsoka Tano que interpreta Rosario Dawson.

Los personajes que saldrían

La relación de Ahsoka Tano con la fuerza es de las más cercanas que hay en la Orden Jedi. Se trata de nada menos que la padawan de Anakin. Es decir que, al igual que Obi Wan, tiene la fortuna de conocer al poderoso villano antes de que se convierta en Darth Vader.

Precisamente este malvado villano que lidera a los Sith estará interpretado por Hayden Christensen en la serie de Ahsoka, según se supo por medio de firmas de contratos del actor.

Otro de los que se supone que dirá presente es Darth Maul, interpretado de nuevo por Ray Park. Una de las fotos filtradas, de las que se duda su veracidad, muestra a Maul interactuando con Ahsoka, pero no hay nada de esto confirmado.

Detrás de “Darth Maul”, el “desaprovechado” villano de “Star Wars: Episodio I – La Amenaza Fantasma” (1999) está el rostro de Ray Park, quien también hizo de “Toad” en “X-Men” (2000). Foto: Especial

Bespin Bulletin tuvo acceso a las imágenes y destaca por encima de todas que en una se esté construyendo una especie de templo Jedi.