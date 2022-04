¿Wrestlemania o The Legend of Zelda: Ocarina of Time? La referencia del videojuego en un combate de la WWE

Los videojuegos de Nintendo como The Legend of Zelda: Ocarina of Time tienen todo tipo de fanáticos. Los más fieles veteranos, que comenzaron jugando desde la primera consola NES, los más jóvenes que se unieron a este universo con la Switch, adultos jóvenes, gamers profesionales y hasta luchadores de la WWE y Wrestlemania.

Hace unos días, la empresa estadounidense de medios y entretenimiento, integrada principalmente por el área de la lucha libre profesional, organizó Wrestlemania, el PPV más importante de la organización. En la reciente edición, se registró el regreso de uno de los favoritos del público, Cody Rhodes.

Particularmente, Rhodes un confeso seguidor de los videojuegos y precisamente de The Legend of Zelda. El peleador estuvo más de seis años lejos de la WWE, tiempo en el que estuvo activo en el circuito independiente y la AEW. Su retorno fue importanto tanto para él, para sus fans y para la industria en general, enfrentándose a otro de los favoritos, Seth Rollins.

De hecho, en octubre de 2013, Cody Rhodes llegó a pelear con unas botas de lucha que tenían la Trifuerza, demostrando su amor por Zelda.

Más allá de que esto es lucha libre, hubo una curiosidad muy interesante en el duelo entre Rhodes y Rollins sobre The Legend of Zelda: Ocarina of Time, un clásico de Nintendo 64 de 1998, que tuvo un reboot en 2011 para la Nintendo 3DS.

La referencia de Zelda en el combate de Wrestlemania

La referencia a The Legend of Zelda: Ocarina of Time no provino directamente Cody o Seth Rollins, sino por el comentarista del evento.

Corey Graves, reconocida voz de la WWE, citó unas líneas del videojuego durante el combate de Wrestlemania. Seguramente, el comentarista conversó al respecto con Cody, quien seguramente estuvo de acuerdo con mencionar esta referencia a Zelda, o quizás simplemente fue una especie de regalo por el regreso del peleador.

El video fue compartido por el sitio web GoNintendo desde Reddit. Graves dice exactamente: “The flow of time is always cruel (...) A thing that doesn’t change with time is a memory of younger days”.

En español, la cita expresa: “El flujo del tiempo siempre es cruel... Una cosa que no cambia con el tiempo es un recuerdo de los días más jóvenes”. Claramente fue extraída del juego, pero fue ideal porque se trataba del regreso de un fan de Zelda a la WWE.