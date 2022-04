The Legend of Zelda: Se filtra el dibujo del mapa del primer título de la serie realizado hace 36 años

The Legend of Zelda

¿Eres tan old, pero así de old, cómo para recordar el mapa de The Legend of Zelda de 1986? Algunos solo conocen a Link y Zelda por Breath of the Wild, pero esta es una historia que tiene muchos años, muchos momentos y muchos recuerdos, especialmente para los gamers más veteranos.

En el lejano año 86, cuando empezaba a llegar a los hogares la Nintendo Entertainment System (NES), uno de los juegos más icónicos acompañaba la popularidad de la consola: The Legend of Zelda, el primero de la serie, diseñado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka.

Para los que no tuvieron la oportunidad de jugarlo, el primer Zelda está situado en la tierra de fantasía de Hyrule y el argumento se centra en, por supuesto, un joven llamado Link, el personaje jugable y quien tiene por objetivo recolectar las ocho piezas de la Trifuerza de la Sabiduría para rescatar a la Princesa Zelda, quien está aprisionada en la Montaña de la Muerte en manos del malvado príncipe Ganon.

En el transcurso del juego, el jugador puede controlar a Link desde una perspectiva aérea, y tiene que aventurarse a lo largo de un vasto territorio conocido como Hyrule, el cual posee a su vez diversos calabozos, dentro de los cuales debe derrotar a múltiples enemigos y resolver acertijos.

Ese territorio de Hyrule, antes de dar el salto al formato del videojuego, primero fue diseñado a mano y ese legendario dibujo fue filtrado recientemente.

Un mapa dibujado hace 36 años

El creador de este dibujo fue Takako Toshima y se mostró por primera vez en el número de junio de 1986 de la revista japonesa Newtype, una de las más populares de Japón en aquella época, según lo informato por el sitio web Vida Extra.

Lo que más impresiona del mapa es que fue hecho a mano. La cuenta de Twitter especializada History of Hyrule, que sigue todo el universo Zelda, se ha encargado de unir las tres páginas de esa publicación de hace 36 años, unirlas y formar el mapa completo.

Mapa de The Legend of Zelda dibujado hace 36 años (History of Hyrule)

Como se puede observar en la imagen, el mapa está repleto de detalles relacionados con las distintas zonas de esta Hyrule del primer The Legend of Zelda, del que cabe destacar que su mapa era bastante complejo, mucho más que los videojuegos actuales de la franquicia.