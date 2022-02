La Bruja Escarlata sería la principal villana de Doctor Strange 2 y el nuevo tráiler respalda esta teoría

Desde su primera aparición en Capitán América: El Soldado del Invierno, miles de seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su siglas en inglés) han estado esperando el momento en el que Marvel Studios, finalmente, le quite la etiqueta de Vengadora a Wanda Maximoff y la convierta en una villana. Doctor Strange 2 parece el momento ideal.

Ahora, como la Bruja Escarlata y tras los eventos en WandaVision, es cada vez más probable que el odio y el dolor hagan del personaje un verdadero antagonista en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, especialmente tras lo visto en el nuevo tráiler de la esperada cinta.

El primer adelanto que se lanzó como escena post créditos de Spider-Man: No Way Home reveló que Doctor Strange busca ayuda en Wanda para combatir las amenazas del multiverso. Sin embargo, el nuevo clip que fue publicado durante el Super Bowl LVI mostró a la Bruja en una especie de discusión con Stephen, muy fría, que encendió las alarmas.

Scarlet Witch

¿Qué ha pasado con Wanda como para creer que se convertirá en villana? Eso que decía Yoda en Star Wars de que la ira lleva al odio y el odio al sufrimiento es real. Ubicándonos en el contexto del MCU (en los cómics también la pasa mal), además de perder a sus padres y a su hermano Pietro (Quicksilver), la Bruja Escarlata sacrifica la felicidad que creó con Vision y sus hijos en Westview para salvar a la gente de la localidad.

De villana a héroe, y ahora en Doctor Strange 2, ¿de héroe a villana?

[ Quién es América Chávez, la poderosa adolescente que aparece en el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ]

¿Qué ocurre en el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

¿Recuerdan a la dulce Wanda que en el primer tráiler recibe en su granja a Stephen Strange? Todo parece soleado, los pájaros cantan y los árboles y el verde rodea el lugar.

Esa imagen se repite en el segundo tráiler, pero casi al final del adelanto hay un ligero cambio que envenena todo. Vestida como la Bruja Escarlata, recibe en el mismo lugar al hechicero. Todo luce rojo, los árboles parecen haber muerto y hay una frase del personaje que interpreta Elizabeth Olsen que puso la piel de gallina a todos.

“Tú rompes las reglas y te conviertes en un héroe. Yo lo hago y me convierto en el enemigo. Eso no parece justo“. Su tono de voz es ligero, frío y hasta cierto punto genera terror. Parece el inicio del caos que se avecina.

Wanda demostró en WandaVision que puede cambiar la realidad con sus poderes. Quizás la granja es realmente un infierno y no una representación agradable y luminosa. Quizás ya sabe que Strange busca de su ayuda y simplemente espera darle la vuelta al asunto para enfrentarse al mundo. Maximoff demostró que podía beber té y a la vez estudiar el Darkhold... Quizás para conocer más sobre el multiverso y aprovechar su poder.

El tráiler también muestra a la Bruja Escarlata consolándose a sí misma o a otra versión de Wanda en la casa de Westview. Acá puede tratarse de un viaje en el tiempo de la poderosa bruja o de un contacto entre variantes gracias al multiverso.

Wanda Maximoff (Marvel Studios)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena el 6 de mayo. Ese día sabremos si Wanda, en definitiva, es la villana de la película, o mejor dicho, una de las varias amenazas que enfrentará Strange y compañía. A continuación, el nuevo tráiler.