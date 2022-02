Quién es América Chávez, la poderosa adolescente que aparece en el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Si bien es cierto que Doctor Strange se roba todos los reflectores, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness hay un personaje que, aunque no es el protagonista, ha despertado mucho interés de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés. Su nombre es América Chávez, una adolescente de nombre latino pero con un origen de otra dimensión.

América Chávez, mejor conocida en los cómics como Miss América, será interpretada en la secuela de Doctor Strange y en el MCU por la actriz Xochitl Gomez, estadounidense de padres mexicanos, que con solo 15 años ya es conocida en el mundo de la actuación por Shadow Wolves y The Baby-Sitters Club.

Si bien el papel de América en Doctor Strange 2 va a ser secundario, en los primeros tráilers y adelantos hemos visto que sus apariciones lucen bastante importantes.

En el tráiler revelado durante el Super Bowl LVI, vemos a la joven América Chávez enfrentándose a una especie de monstruo multiversal, y se ve cómo abre un portal, uno de sus clásicos poderes en las historietas.

América Chávez (Marvel)

El primer vistazo de América lo vimos en el primer tráiler que se reveló luego de Spider-Man: No Way Home, acompañando a Stephen Strange a una puerta que da acceso a otro universo, donde la joven se enfrenta a la criatura del nuevo adelanto.

A la adolescente también se le ve ayudando a Strange a enfrentarse a Gargantos, defendiendo Kamar-Taj, y viajando con el hechicero por el tiempo en lo que parece ser Tierra Salvaje, el famoso lugar de Marvel con dinosaurios y especies extintas. Todos estos detalles y muchas otras escenas con América en acción pueden verse en el tráiler, a continuación.

¿Quién es América Chávez?

América Chávez o Miss America es un personaje creado por Joe Casey y Nick Dragotta. Apareció por primera vez en los cómics en Vengeance #1 en 2011. Como dato, ella es la primera superhéroina latina y abiertamente lesbiana de Marvel Cómics.

De hecho, en el tráiler, el personaje lleva un pin con la bandera LGBT, una imagen que se viralizó en las redes sociales.

América Chávez (Marvel)

Nacida en otra dimensión llamada Paralelo Utópico, fue criada por Amalia y Elena Chávez, sus madres. Ese lugar fue creado por la magia de un ser llamado Demiurgo, un sitio que fue salvado gracias al sacrifico de Amalia y Elena, dejando sola a América.

Con solo seis años, Miss América huyó de su dimensión natal y llegó a la Tierra, donde fue adoptada por la familia Santana en Nueva York. Creció en Washington Heights y se terminó convirtiendo en heroína. Mucho de esto podría ser narrado en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Entre sus otros poderes destacan su velocidad, fuerza, vuelo, la, teletransportación, la capacidad de abrir portales para viajes interdimensionales, su habilidad para esquivar balas, bioluminiscencia y gran resistencia.

En los cómics, ha sido parte de la Brigada Adolescente, los Jóvenes Vengadores, A-Force, Ultimates, y de los Vengadores de West Coast, y tiene como mejor amiga a Kate Bishop, un personaje que recientemente apareció en el MCU en la serie Hawkeye.

América Chávez (Marvel)

América Chávez debutará en el MCU en la próxima película de Doctor Strange. Por la juventud de la actriz que la interpreta, es probable que sea un personaje con mucho futuro en el Universo Cinematográfico, proyectándola para conformar un nuevo equipo de Vengadores o, por qué no, los Young Avengers.