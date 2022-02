Star Wars: Obi-Wan Kenobi anuncia su fecha de estreno con un impresionante póster

Obi-Wan Kenobi - Disney Plus

Disney Plus está de fiesta igual que todos los fans de Star Wars. The Book of Boba Fett acaba de terminar su ¿primera? temporada dejando en claro que este universo está vivo y fuerte, por lo menos en las plataformas de streaming.

En esta serie tuvimos una experiencia interesante, donde conocimos más sobre este personajes que nunca fue muy desarrollado en la trilogía original y de paso gozamos de una aventura apéndice estrechamente conectada con el mundo de The Mandalorian.

La última vez que vimos a Mando tuvimos que esperar bastante antes de ver la siguiente serie live action de Star Wars, pero esta vez para sorpresa de todos descubrimos que el tiempo de sequía será mucho más corto.

Ya está aquí la serie de Obi-Wan Kenobi para darnos más Star Wars

En una acción coordinada y muy astuta la gente de Disney Plus acaba de liberar el primer cartel oficial de la siguiente serie de Star Wars enfocada ahora a Obi-Wan Kenobi.

Pero eso no es todo, de paso la plataforma nos regaló también la fecha de estreno del primer episodio de la serie en su plataforma de streaming. Y resulta que será dentro de muy poco tiempo:

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/FDBc6SfK7l — Disney+ (@disneyplus) February 9, 2022

Como podemos observar en la imagen Disney Plus estrenará la serie Obi-Wan Kenobi el próximo miércoles 25 de mayo de 2022.

Lo que viene a derrumbar nuestra teoría publicada hace poco en donde especulábamos que la liberarían el 4 de mayo por ser el día más especial para los fans de Star Wars.

El anuncio de esta producción enfocada en Obi-Wan se produce el mismo día que finaliza The Book of Boba Fett con su capítulo final, así que esta ocasión pasaremos muy poco tiempo sin contenido nuevo live action de esta saga.

La serie es de las más esperadas, ya que no traerá de vuelta a Ewan McGregor como el legendario maestro Jedi. Se habla además del regreso de Hayden Christensen como Darth Vader. En una historia que se situará técnicamente en casi la misma línea temporal que abarca entre el Episodio III y IV.

En el póster vemos a un Obi-Wan mayor con el legendario McGregor caminando por las arenas movedizas de Tatooine con su sable de luz en la mano. Lo que nos hace suponer que la trama se situará algún tiempo después de The Revenge of the Sith, una década aproximadamente.

Joel Edgerton y Bonnie Piesse complementan el reparto de esta serie junto a Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

La expectativa es que la serie de Obi-Wan Kenobi se compondrá de por lo menos seis episodios con una duración aproximada de una hora cada uno.