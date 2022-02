Serie de Obi-Wan de Disney+ saldría en mayo: ¿Qué esperamos de esta serie? [FW Opinión]

Disney y Lucasfilm vienen trabajando de la mano para entregar a los seguidores de Star Wars producciones de calidad que revitalizaron la franquicia. The Mandalorian fue la punta de lanza, The Book of Boba Feet mantuvo el camino y la serie de Obi-Wan Kenobi tiene todos los elementos suficientes para coronar un ciclo lleno de éxitos.

El solo hecho de que Ewan McGregor regrese para interpretar al legendario maestro Jedi parece ser una garantía infalible. Y si a eso le sumamos la aparición de Hayden Christensen como Darth Vader, el hype se eleva a niveles solo comparables con las recientes apariciones del joven Luke Skywalker.

El mundo entero está en la dulce espera del primer adelanto, del cuál no se conocen detalles pero se escuchan rumores de que será revelado en el final de la serie de Boba Feet, para no arrebatarle más protagonismo al mercenario, de lo que ya le han quitado con la enorme cantidad de cameos.

[ Star Wars: Así lucirá Darth Vader en la serie Obi-Wan Kenobi ]

Sin embargo, lo que sí se filtró, por un “inocente” error de un ejecutivo de Disney, fue la fecha de estreno. Brandon SanGiovanni, quien trabaja en el manejo de la plataforma de streaming colocó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que indicaba que Obi-Wan y su antiguo padawan comenzarían la nueva aventura en mayo.

Minutos más tarde, cuando ya una elevada cantidad de gente había capturado el posteo en sus pantallas de celulares, el ejecutivo borró el mensaje de Twitter. Y aunque ahora quieran decir lo contrario, la fecha que dijo SanGiovanni tiene muchísimo sentido.

Tweet con la fecha filtrada.

Todos los caminos indican a que el estreno de Obi-Wan será el 4 de mayo, conocido por todos los que somos fanáticos de la franquicia como “May The Fourth Be With You”, el día de Star Wars. Además, esta fecha cae miércoles, momento de la semana en el que Disney+ libera sus capítulos de estreno.

Entonces, aunque debemos seguir hablando de presunciones y rumores, debido a que nada es oficial, habría que ser muy ingenuo para ignorar todas estas señales. Por lo tanto, en lugar de estar centrados en la fecha, la cual está prácticamente dicha, enfoquémonos en qué debemos esperar de esta serie.

Obi Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi: una serie destinada al éxito

Si The Mandalorian nos regaló una producción magistral en las que destacan las actuaciones de Pedro Pascal, Gina Carano y Giancarlo Espósito, ¿Qué nos hace pensar que la serie de Obi-Wan va a ser un fracaso? No es mi intención elevar las expectativas de los espectadores, pero ¿acaso ya no están altas?

Absolutamente todos estamos esperando que esta serie de seis capítulos sea un tiro al piso, una canasta en el último segundo, un golazo en el 90′... Y de no ser así sería una de las grandes decepciones ya que la plantilla cuenta con los ingredientes suficientes cómo para no fallar.

¿Dónde ubicamos la serie?

La primera vez que supimos de Obi-Wan en la historia de Star Wars, fue precisamente en su final como maestro Jedi, en su transición hacia un fantasma de la fuerza mientras usaba el alias de Ben Kenobi. El viejo guerrero ya estaba anciano y aportó desde su trinchera en los consejos que le dio a Luke, mientras este buscaba conocer su origen.

En la siguiente trilogía, precuela de los años 2.000, en donde entra Ewan McGregor, vimos a un Kenobi que hace la transición de guerrero hacia Caballero Jedi. Entonces, bajo la tutela del maestro Yoda le asignan a su primer padawan, Anakin Skywalker.

En la serie que se estrenaría en mayo vamos a ver una etapa inédita de Obi-Wan. Según lo que se ha filtrado de la serie, la línea de tiempo de esta producción transcurre 10 años después de los trágicos eventos del Episodio III: La Venganza de los Sith.

Por lo tanto, lo más probable es que vayamos a ver a Obi-Wan intentando proteger el lado luminoso de la fuerza mientras los sith’s se apoderan de la República y se convierten en un imperio liderado por el emperador Palpatine ejerciendo el control sobre su discípulo: Darth Vader.