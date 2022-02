Star Wars: personajes que pasaron de las series animadas al live action

The Book of Boba Fett vivió su capítulo final esta semana y nos quedamos con la reaparición (y aparición) de varios personajes que nacieron en series animadas de Star Wars.

En la historia de la franquicia, algunos tuvieron mejor adaptación que otros, pero siempre dejaron tras de sí una legión de seguidores.

Hacemos un repaso por algunos personajes que pasaron de las series animadas al live action y te preguntamos, ¿cuál de ellos fue el mejor adaptado?

Ahsoka Tano – origen: The Clone Wars (2008)

La aprendiz de Anakin Skywalker tuvo su origen animado en Star Wars: The Clone Wars (2008), con la voz de Ashley Eckstein. También apareció en Star Wars Rebels (2015). Su estreno en live action, encarnada por la maravillosa Rosario Dawson, ocurrió en The Mandalorian. Para 2022 contará con su propia serie, Ahsoka, en Disney Plus.

Boba Fett – origen: Star Wars Holiday Special (1978)

El cazarrecompensas que protagonizó la más reciente serie de Star Wars en Disney Plus nació en el Star Wars Holiday Special de 1978. Posteriormente hizo su primera aparición en el cine en El Imperio Contraataca (1980), interpretado por Jeremy Bulloch. También estuvo en las películas El Retorno del Jedi (1983) y El Ataque de los Clones (2002). Tuvo su paso por la serie animada The Clone Wars y la serie live action The Mandalorian.

Bo-Katan Kryze – origen: The Clone Wars (2012)

La guerrera mandaloriana lideró las Nite Owls y era hermana de la antigua duquesa de Mandalore, Satine Kryze en Star Wars: The Clone Wars (2012). Katee Sackoff le prestó su voz, y curiosamente la interpretó en The Mandalorian, que significó su estreno en live action. Bo-Katan también pasó por Star Wars: Rebels (2017).

Cad Bane – origen: The Clone Wars (2012)

Este cazarrecompensas es el que tiene una vida más corta en live action: apareció este año en The Book of Boba Fett. Nació como serie animada en The Clone Wars (2012), y también contó con una aparición en The Bad Batch.

Chopper – origen: Rebels (2014)

El valiente droide astromecánico C1-10P tuvo su origen en Star Wars: Rebels (2014), embarcándose en misiones al lado de Ezra Bridger, Kanan Jarrus, Hera Syndulla, Sabine Wren y Zeb Orrelios. Posteriormente tuvo su debut en live action en Rogue One (2016).

Comandante Cody – origen: corto animado The Clone Wars (2003)

El clon CC-2224, mejor conocido como Comandante Cody, apareció en el corto animado en 2D Star Wars: The Clone Wars, desarrollado por Genndy Tartakovsky en 2003. En el live action estuvo en La Venganza de los Sith (2005), y volvió a tener su papel en la versión 3D de The Clone Wars (2008).

General Grievous – origen: corto animado The Clone Wars (2003)

Este villano tuvo su origen en el corto animado The Clone Wars de 2003, en 2D, de Genndy Tartakovsky. Posteriormente formó parte de La Venganza de los Sith (2005) como el segundo antagonista, ejerciendo como comandante supremo del ejército separatista de los droides.

Saw Gerrera – origen: The Clone Wars (2012)

El líder de un pequeño grupo de rebeldes en Onderon tuvo su nacimiento en la serie animada Star Wars: The Clone Wars (2012). Su estreno en live action ocurrió en 2016, en Rogue One: A Star Wars Story, interpretado por el maestro Forest Whitaker. Se especula con que también esté en la serie live action Andor, para 2022 en Disney Plus.

Con información de What Culture