Es hora de que Lucasfilm busque un nuevo actor para el papel de Luke Skywalker y se olvide del CGI [FW Opinión]

Advertencia: Esta nota contiene spoilers de The Book of Boba Fett, específicamente del capítulo 6 From The Desert Comes A Stranger. Si no has visto la serie o el referido episodio, te recomendamos dejar de leer este artículo.

Star Wars y Lucasfilm han tenido un gran problema desde que aterrizaron en la casa de las ideas de Disney: que no hay ideas más allá de la nostalgia.

El final de la última trilogía abrió paso a un universo más amplio en el que la series de Disney+ parecen completar y contestar algunas interrogantes entre cada tramo de películas. Pero, sin deseo de insistir, siguen estando fuertemente influenciadas por todo lo que protagonizó Luke Skywalker.

Si algo tiene La Guerra de las Galaxias son personajes, de todos los tipos, de todas las razas, pero seguirán pasando los años y el Maestro Jedi será el más popular, el más aclamado y el más importante. Eso, para la crítica especializada y para los propios fanáticos de Star Wars, es un problema.

Luke Skywalker (Disney+)

Luke es un problema para la franquicia porque Mark Hamill, quien legendariamente interpretó al personaje en todas las épocas y que ahora tiene 70 años. Su versión de Old Luke es gloriosa, casi santificada por los fans, y ese aire de Maestro Jedi que odia a todo lo que tenga que ver con la Orden por el trágico pasado lo convirtió en un papel aún más interesante.

Eso estuvo bien. El problema empezó cuando, en pleno siglo XXI y con un Hamill de la tercera edad, quisieron traer de vuelta a un joven Luke Skywalker en una línea de tiempo que lo ubicó después de los eventos de El Retorno del Jedi.

CGI y un actor de captura de movimiento

The Book of Boba Fett está ambientado unos cinco años después del Episodio VI, con un Luke de aproximadamente 28 años, unos 42 años menor que la edad actual de Mark Hamill.

La tendencia a la nostalgia de Star Wars se está convirtiendo rápidamente en un problema, particularmente a medida que el envejecido Skywalker tiene un papel cada vez más destacado en la historia.

Sin embargo, el actor real en el set para el papel de Luke en The Book of Boba Fett no era el mismo tipo que empuñaba el sable de luz en el final de temporada de The Mandalorian, preparando el regreso del personaje. Se trató de Graham Hamilton.

El intérprete y locutor asumió el papel del personaje de captura de movimiento de Luke, junto con una tecnología mejorada de eliminación del envejecimiento y falsificación profunda que lo hace parecer más real. Pero la aplicación del CGI no gustó a los fans, en algunas tomas parecía forzado y hasta la voz del Maestro Jedi parecía, básicamente, extraña.

Luke Skywalker (Disney+)

El capítulo 6 de El Libro de Boba Fett pasa casi la mitad del tiempo con el rostro misterioso y congelado de Mark Hamill en 1983. Citando a Chaim Gartenberg de The Verte, “las escenas se sienten torpemente cortadas en perspectivas largas y tomas extrañas”.

“Incluso entonces, el resultado sigue siendo un pobre simulacro. Casi no hay emoción o humanidad en la cara del Luke con CGI, rara vez esboza una sonrisa, e incluso breves llamaradas de frustración o decepción nunca llegan a sus ojos”, sentenció.

Entonces, si coincidimos con que la solución a futuro podría ser evitar la aplicación de un CGI forzado y dejar a un lado a actores de movimientos o rejuvenecer al viejo Mark, y elegir a un nuevo intérprete, ¿quién es digno de llevar el manto y el sable de Luke Skywalker?

Luke y Grogu (Disney+)

¿Cuál actor de Hollywood podría interpretar en la nueva era a Luke?

Rafa Videla, experto del universo de Star Wars y miembro de MayTheForceChile, nos propuso a un candidato para posiblemente ser Luke Skywalker en el futuro y que en el fandom ha recibido mucho apoyo: Sebastian Stan, el actor que interpreta a Bucky Barnes en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Honestamente, le he dado bastante vueltas al asunto y solo se me ocurre Sebastian Stan. Con un poco de maquillaje, sin necesidar de usar CGI, podría caer en esos zapatos. Tiene los rasgos y tiene a favor el apoyo de los fans”, explica Videla.

De hecho, Stan ha sido candidateado por muchos fans de Star Wars en las redes sociales, y el propio actor y Mark Hamill han bromeado públicamente en las redes sociales sobre su parecido. Además, el actor ha dicho que le gustaría encarnar al personaje en futuras producciones. Todo va viento en popa.

Sebastian Stan no se cierra ante la posibilidad de interpretar a un Luke Skywalker joven en futuros proyectos. Pero, ¿ A ti te gustaría verlo como el poderoso jedi? ¿O nos seguimos quedando con Luke joven por medio del CGI? pic.twitter.com/tYpz07ovlg — IGN Latinoamérica (@IGNLatam) February 4, 2022

Para Videla es ideal porque, eligiéndolo, Disney no se arriesgaría a cometer el error que registraron con Alden Ehrenreich para la película individual de Han Solo.

“Stan también tiene la ventaja de tener un contrato vigente con Disney, que no creo que se arriesgue al elegir a un actor que no se parezca realmente a Luke Skywalker como ocurrió con Alden Ehrenreich en la cinta de Han Solo”.

Sobre si Star Wars debe mantener a Luke Skywalker en próximas producciones, ya sea con CGI o eligiendo a un nuevo intérprete, Rafa Videla argumentó: “Siempre decimos que Star Wars, generalmente, nos tenia mal acostumbrados a que todo ocurriera con los mismos personajes, que cuando aparecía un nuevo personaje, deducíamos que era familiar de alguien o del planeta de un personaje estelar”.

“Pero por otro lado, hay un grueso de los fans que quiere conocer lo que pasó con los personajes iniciales. En Disney están siendo cautos, sin explorar con un nuevo personaje, una nueva estrella o un nuevo Luke Skywalker”.