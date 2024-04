El Planeta Nueve es real: científicos de Caltech encuentran la pieza que faltaba en el rompecabezas del Sistema Solar

Todo parece indicar que la ciencia finalmente va a encontrar al esquivo Planeta Nueve. Científicos del Instituto Tecnológico de California (Caltech por sus siglas en inglés), asegura tener la pieza que falta en el rompecabezas del Sistema Solar.

El Planeta Nueve es una posibilidad que comenzó a aparecer en las teorías de los físicos, astrónomos y astrofísicos en el 2016. Captaron una fuerza gravitacional en los terrenos que van más allá de Neptuno, pero sin tener una confirmación visual.

Y aunque la imagen del Planeta Nueve todavía no se ha logrado, los científicos de Caltech quieren apuntar a todos los observatorios terrestres hacia la región después de Neptuno en donde dicen que está este mundo misterioso, que se esconde entre las tinieblas, alejado de la luz del Sol.

De acuerdo con una reseña de Xataka, un estudio que dirige Konstantin Batygin de Caltech, se enfoca en observar las órbitas de baja inclinación en los objetos que están después de Neptuno. Entonces, aunque no hayan visto al Planeta Nueve, sí lograron percibir una fuerza gravitacional en las órbitas mencionadas, que sólo se podría explicar con la presencia de un planeta.

Para confirmar sus teorías, hicieron simulaciones numéricas con la existencia de un planeta y otras sin la presencia de un mundo adicional. Las matemáticas son erróneas cuando no hay un cuerpo lo suficientemente grande y correctas cuando incluyen a lo que sería el Planeta Nueve.

Si no hay foto no hay pruebas. Y los científicos, no estarán tranquilos hasta no lograr la visual del mundo. Es por eso que harán uso de la cámara digital más grande del mundo, recientemente instalada en el observatorio Vera Rubin de Cerro Pachón, en Chile.

El Planeta Nueve

Estudios de la NASA y otras agencias espaciales siempre han teorizado que en la Nube de Oort sólo hay cometas de hielo. Los hemos visto cuando escapan de su región y se hacen visibles en nuestro firmamento, dejando colas de materiales químicos que interactúan con el interior de nuestro Sistema Solar.

Este mundo en cuestión, aunque sería frío por su lejanía del Sol, tendría las condiciones necesarias para ser llamado planeta. Las posibilidades de que exista eran bajas (Antes de este estudio), solo un 7%, pero hay un porcentaje y ya eso es suficiente para trabajar sobre este planeta.