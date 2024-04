¿Mejor o peor? Migración de Google Podcasts a YouTube Music desata ola de críticas y confusión

En la actualidad, Spotify se considera la mayor plataforma de podcasts en cuanto a número de usuarios y cantidad de contenido disponible. Y es que la app ha invertido significativamente en este formato, adquiriendo empresas de producción de podcasts y asegurando acuerdos exclusivos con creadores populares. Pero fuera de Spotify también hay otras compañías dedicadas a fomentar el streaming sonoro: Apple podcasts, por ejemplo, o sus rivales de Google Podcasts. Claro que esta última está en proceso de ser eliminada y absorbida por otro engranaje de la misma empresa: Youtube Music.

PUBLICIDAD

Lanzada oficialmente en 2018, Google Podcasts formó parte del ecosistema de Google por largos años, ofreciendo poder buscar y reproducir podcasts directamente desde el navegador o a través de dispositivos con Google Assistant.

¿Por qué terminaron con Google Podcasts?

Una de las ventajas de esta plataforma era su fácil acceso y uso, además de permitir a los usuarios encontrar nuevos contenidos basados en lo que les interesa o han escuchado anteriormente. ¿El problema? Dejará de existir.

El pasado 2 de abril se decidió terminar con la operación de Google Podcasts en Estados Unidos , trasladando todo su contenido a YouTube Music en un intento de la empresa liderada por Sundar Pichai de consolidar sus servicios de streaming de audio.

Inmediatamente los usuarios de Google Podcasts reaccionaron con opiniones divididas, mostrándose escépticos respecto a la nueva experiencia de usuario propuesta por la plataforma hermana - y menos conocida - de Youtube.

“Los usuarios que residan fuera de Estados Unidos podrán usar Google Podcasts hasta mediados o finales de junio del 2024 . Todos los usuarios del mundo pueden migrar o exportar sus suscripciones de Google Podcasts hasta el 29 de julio del 2024″, se puede leer en la sección de ayuda del gigante tecnológico.

GOOGLE OFICIAL Europa Press (prestamo_45/Europa Press)

¿Qué mejora y qué empeora tras la migración a Youtube Music?

Ahora, YouTube Music buscará posicionarse como la principal plataforma de podcasts, intentando superar a Spotify o Apple Podcasts con mejoras en la experiencia de escucha en múltiples dispositivos, además de su integración con Android Auto.

Entre las nuevas características destacan las opciones avanzadas para los usuarios Premium, como mejores capacidades de descarga de contenido y la posibilidad de crear listas de reproducción personalizadas, actualmente en desarrollo y próximas a lanzarse. Además, YouTube Music estaría implementando filtros para clasificar podcasts en categorías como “En progreso”, “No reproducidos” y “Reproducidos”, y trabaja para mejorar su algoritmo de recomendaciones.

No obstante, esta transición aún no es bien recibida por todos los usuarios. Muchos de ellos, acostumbrados a la interfaz específica de Google Podcasts, han descrito dificultades para adaptarse a YouTube Music , que combina música y podcasts, lo que podría confundir a nuevos oyentes. Otras críticas incluyen la falta de notificaciones de nuevos episodios y problemas con la migración de algunos podcasts que no aparecen correctamente en las búsquedas.

Asimismo, los usuarios también han reportado fallas técnicas a través de redes sociales, como episodios que se reinician al reabrir la aplicación después de ser pausados y la ausencia de una opción para eliminar automáticamente los episodios descargados una vez reproducidos.

Con todo, el descontento ante cambios de este tipo puede parecer normal. Lo importante es que Google escuche dichas críticas y mejore su sistema para volver a encantar a los “viudos” de su plataforma exclusiva para Podcasts.

La aplicación YouTube Music. YOUTUBE MUSIC

YouTube Music es un servicio de streaming de música desarrollado por YouTube, una subsidiaria de Google. Lanzado en noviembre de 2015, ofrece una amplia variedad de pistas de audio oficiales, álbumes, videos musicales y contenido generado por los usuarios. Diseñado para competir directamente con otros servicios de streaming como Spotify y Apple Music, YouTube Music se distingue por su integración con la vasta biblioteca de videos musicales de YouTube, lo que permite a los usuarios explorar y descubrir música a través de recomendaciones personalizadas y listas de reproducción curadas. Además, ofrece funciones como el modo sin conexión y la capacidad de cambiar entre audio solo y el video musical correspondiente sin interrupciones. YouTube Music está disponible en múltiples plataformas, incluidos dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio, lo que facilita el acceso a su contenido en cualquier momento y lugar.