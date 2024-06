¿Por qué las jirafas tienen cuellos tan largos? La ciencia parece haber encontrado la respuesta cientos de años después

Las jirafas son seres extraordinarios que pueden alcanzar los 4.2 metros de altura. Es gracias a sus cuellos, que por lo general registran longitudes de 3 metros. Sin embargo, nadie comprende por qué estos animales tienen esta parte del cuerpo de esta manera. No hay una lógica científica que justifique este fenómeno.

Son tantas las preguntas y tan pocas las respuestas, que por un tiempo se llegó a pensar que las jirafas eran seres de otro mundo que por equivocación se quedaron en la Tierra. Otros teorizaron que estos animales forman parte de la misma fábula de los unicornios.

La ciencia quiere encontrar el por qué de todas las cosas que nos rodean. Sabemos que los elefantes tienen trompas para tomar agua y almacenar líquido para hidratarse; la melena de los leones marca la fuerza o imponencia de los líderes; incluso sabemos que Júpiter, planeta gigante gaseoso del Sistema Solar protege a la Tierra de ser impactada por asteroides. Pero nadie sabe por qué las jirafas tienen cuellos tan largos.

Por décadas se ha dicho que es para no tener que pelear por alimentos con otros animales, ya que las jirafas no suelen ser violentas. Entonces, habrían desarrollado ese cuello para alcanzar las hojas de los árboles más grandes y así no sufrir por alimentación.

El cuello de las jirafas

Un nuevo estudio se basa en esta teoría para encontrar el verdadero motivo, según dicen, de por qué las jirafas tienen cuellos tan largos.

Tiene que ver con las hembras. El estudio encuentra que los cuellos del género “femenino” suelen ser más largos que los de el macho. Esto debido a que no sólo necesitan las hojas más altas, sino que tienen que contar con la capacidad de doblarse y alcanzar las que están hacia el medio en la parte de arriba, que son las de más nutrientes, elementos que las ayudan a sobrellevar los embarazos .

“Una vez que las hembras alcanzan los cuatro o cinco años de edad, casi siempre están preñadas y amamantando. Así que creemos que el aumento de las demandas nutricionales de las hembras impulsó la evolución de los largos cuellos de las jirafas”, dijo Douglas Cavener, profesor de biología en la Universidad Estatal de Pensilvania, según reseña Mirror.