JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean llegará a Netflix muy pronto

El anime de JoJo’s Bizarre Adventure por fin ha presentado su primer tráiler y con este, también tenemos una fecha aproximada de lanzamiento de esta nueva parte del popular anime. Lo interesante es que este llegará a nuestra región de manera exclusiva por Netflix y esto llegará este mismo año.

Así que si eres una gran fanático de esta serie, no dudes en continuar leyendo para enterarte de todo lo que sabemos al respecto.

JoJo’s Bizarre Adventure regresa a nosotros

La sexta parte de JoJo’s Bizarre Adventure nos presenta a la hija de Jotaro Cujoh, la cual es encarcelada por un crimen que no cometió y ahora deberá luchar por sobrevivir dentro de una prisión llena de peligros.

Esta parte de la serie es una de las más importantes de toda la franquicia, pues nos presenta eventos épicos que seguramente no podrás olvidar y que también cambian por completo todo lo que conocemos del extraño mundo de JoJo’s.

Así qie saber que tenemos ante nosotros el lanzamiento inminente de esta nueva parte de JoJo’s es algo realmente muy importante. Y lo mejor es que llegará este año, para ser más exactos, en diciembre de 2021.

Netflix no dio un día exacto de lanzamiento de este anime, pero al menos podemos estar seguros que tendremos un muy interesante final de año, ya sea para navidad o para año nuevo. Si quieres ver el tráiler en español oficial de Netflix, te lo dejamos a continuación.

Sinceramente, es todo lo que estábamos esperando y más, por lo que seguramente veremos una adaptación muy interesante de las batallas y de sus enfrentamientos variados. Lo mejor de todo es que veremos animada la parte de Bohemian Rhapsody y tal vez esto se convierta en toda una sensación en cuanto ocurra. No adelantaremos nada de lo que trata para quienes no lo han leído y no quieren spoilers.

¿Qué podemos esperar del estreno en Netflix?

Parece que Netflix realmente está intentando complacer a todos los amantes del anime de cualquier tipo, pues a parte de este importante anime llegando de manera exclusiva a la pltaforma, también hemos visto grandes estrenos en su momento como Evangelion, actualmente la serie nueva de Shaman King y muchos otros títulos muy interesantes.

Creo que tener esto en una plataforma con la que ya estamos familiarizados es algo realmente bueno, pues ayuda a que no tengamos que contratar incontables servicios con tal de tener todo a nuestra disposición.

Así que ahora que tenemos esta nueva temporada de JoJo’s confirmada y con algunos buenos spin-offs, entonces seguramente veremos aún más contenido de esto en la plataforma en un futuro. Sinceramente estamos muy alegres de todo esto y creo que vale la pena esperar para este importante estreno.

Por otro lado, si lo tuyo son más las caricaturas americanas, te dejamos nuestra nota más reciente de Rick y Morty, una en donde analizamos el episodio más reciente de la serie, la cual se centra en la relación de amistad entre Rick y Birdperson. Hay muchas cosas que analizar y la verdad es que creo que es importante verlo aunque sea un par de veces para poder entenderle todo. De verdad que es un análisis muy interesante que no debemos pasar de largo.

También, si te gustan Los Simpson, te dejamos una pequeña pero interesante teoría sobre el episodio final de la serie, el cual seguramente ya viste y ni siquiera te has dado cuenta. No te preocupes, tampoco me di cuenta sino hasta que lo volví a ver de manera casual. Aquí tienes la nota en cuestión y créeme, te vas a sorprender por no haberte dado cuenta antes.