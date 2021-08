Rick y Morty: ¿Está Rick enamorado de Birdperson?

Hemos visto una gran evolución en los personajes de Rick y Morty desde que estos se nos presentaron por primera vez, y es que dentro de todo el supuesto nihilismo de Rick, hemos visto que se preocupa por algunas personas, ya sea Morty, Beth o alguno de sus amigos, principalmente Birdperson.

Cabe mencionar que a continuación analizaremos el episodio 8 de la temporada 5, el cual lleva por nombre “Rickternal Friendshine of the Spotless Mort” el cual es una clara referencia a la película “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”

Entonces estás advertido, hay spoilers muy importantes a continuación.

Spoilers de Rick y Morty a continuación

El nuevo episodio de esta importante serie de animación es uno de los más importantes en cuanto a narrativa se refiere, pues nos deja ver el pasado de la amistad entre Rick u¡y Birdperson, todo a través de un viaje por los recuerdos del amigo de Rick, quien parece querer terminar con su vida.

Primero que nada, podemos ver que hay un importante giro en la historia cuando se nos presenta a un bebé mitad humano y mitad persona pájaro que se encuentra escondido en los recuerdos de Birdperson. Este bebé se encuentra dentro de las instalaciones de la Federación Galáctica y no se nos dice exactamente quién o qué es, sino hasta después.

Rick revela que este bebé es la hija de Birdperson y Tammy, pero cuyo recuerdo se escondió para poder manipularlo. Pero Rick parece tener sus reservas en cuanto a revelar esta información, pues cree que si Birdperson se vuelve un padre, ya no podrá pasar tanto tiempo con él.

Pero antes de todo esto, podemos ver una batalla contra la Federación Galáctica, en donde Rick y Birdperson comienzan a disparar a sus enemigos de una manera muy íntima, además de que al final de la batalla podemos ver algo que parece ser una declaración de amor de Rick a Birdperson, una que no sale como lo esperaba. Claro, se sigue por la línea de que Rick lo ve como a un amigo, pero el Rick real le dice directamente al Rick de los recuerdos que lo ama. No dice la manera en que lo hace, simplemente dice que lo ama.

Después de eso, hay una escena que parece hacer referencia a Titanic, pues Rick se abre de abrazos esperando a que Birdperson lo tome en sus brazos y salgan volando fuera de un peligro inminente. Hay demasiadas referencias a que Rick puede sentir algo más que una amistad hacía Birdperson, pero al saber que este no lo corresponde, parece no dejar de amarlo, pero respetar su decisión.

Rick nunca ha sido heterosexual

Cabe mencionar que Rick ha mostrado en muchas ocasiones ser un personaje pansexual, principalmente gracias al episodio en donde se reencuentra con su ex novia Unity, una mente colectiva que parrandea con él usando hombres, mujeres y animales para tener relaciones sexuales con Rick.

Claro, tuvo una esposa y una hija, pero no quiere decir que ninguna persona pansexual sea incapaz de tener una relación de ese tipo y formar una familia.

Pero aquí podemos incluso darnos cuenta de la razón por la que Rick se siente incómodo yendo a la boda de Birdperson en primer lugar, pues parece sentir celos de cualquier persona que pueda arrebatarle la atención de su amigo, incluso si esa persona es la hija de su mejor amigo, como vimos con este nuevo episodio.

Obviamente parece que Rick sigue lidiando con sus propios sentimientos por su amigo, a quien no quiere reemplazar al marcharse a otra realidad, pero también parece haber aceptado que no ocurrirá nada más que una amistad entre ellos dos y eso lo hace ser un persona mucho más profundo aún. Sigue siendo una terrible persona, pero nihilista ya no es, pues demuestra que hay cosas que realmente son importantes para él, principalmente, aquellas cosas que ama, ya sean las aventuras o las personas a su alrededor.