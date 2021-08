A pesar de la disputa legal entre Blue Origin y la NASA la empresa de Jeff Bezos enviará 11 cargas útiles hacia la órbita terrestre

Negocios son negocios, y mientras haya papeles firmados o compromisos adquiridos estos se deben cumplir a rajatabla. Es por esto que Blue Origin, empresa de transporte espacial que dirige Jeff Bezos, enviará una encomienda de la NASA hacia la órbita terrestre, el próximo 25 de agosto. Ambas corporaciones protagonizan una disputa legal. Las razones de este desacuerdo corresponden a las recientes asignaciones de las futuras misiones lunares, de la agencia espacial estadounidense.

Entonces las peleas quedan para otro momento. Por ahora, en Blue Origin preparan los últimos detalles para enviar 11 cargas útiles hacia la órbita del planeta. Lo harán en su cohete suborbital New Shepard. El “paquete” que transportarán, en su mayoría, pertenecen a la NASA, según lo reseña Daily Mail.

Esta misión de Blue Origin no será tripulada, pues solo llevará algunos aparatos científicos que colaborarán con la exploración espacial. A diferencia del más reciente vuelo de este cohete, en el que estuvo Jeff Bezos, junto a otros tripulantes.

El lanzamiento, como indicamos al principio, será el próximo miércoles 25 de agosto desde la base de West Texas. La hora programada es a las 14:34 hora local, misma de la Ciudad de México y 15:34 en Chile. Reseña el portal británico que cuando el New Shepard despegue, será el decimoséptimo vuelo en general para esta empresa.

Algo importante para destacar, es que el cohete llevará como experimento un sensor de descenso y aterrizaje de la NASA, para futuras misiones con naves reutilizables.

#NewShepard NS-17 is targeting liftoff on Aug 25. This operational payload mission will fly 20 payloads, including an @upliftaerospace installation by artist @AmoakoBoafo and reflight of @NASA lunar landing technology on the booster. More on the manifest: https://t.co/YRbMGhsci6 pic.twitter.com/xUITvNk416