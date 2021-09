Así luce el huracán Ida capturado en imágenes desde la ISS de la NASA

El paisaje que tienen los astronautas que actualmente tripulan la Estación Espacial Internacional, de la NASA (ISS, por sus siglas en inglés), sin duda que supera a muchos de los que disfrutamos desde la superficie. La visual con la que cuentan los científicos de la nave, en cada viaje orbital, sencillamente es única en la vida.

Debido a estas mismas particularidades, los astronautas de la NASA pudieron ver una sorprendente imagen del comportamiento climatológico que por estas horas azota a dos importantes regiones de los Estados Unidos. Se trata del huracán Ida, tormenta que afecta a los estados de Missisipi y Louisiana.

Reseña Daily Mail que cuando esta tormenta tocó tierra, durante estos últimos días, más de un millón de personas se quedaron sin servicio eléctrico. Según datos meteorológicos es la quinta tormenta más fuerte que ha tocado el norte del continente. En este sentido, sus poderosos vientos y remolinos de nubes, dejan espectacular fotografía. Los astronautas de la ISS de la NASA aprovecharon el viaje orbital, para dejar retratado el icónico y aterrador momento.

Hay dos posteos de la NASA, en referencia al paso de la ISS por el continente americano. Uno es del 28 de agosto, con cuatro fotografías tomadas por la astronauta Megan McArthur y publicadas en su cuenta de Twitter. El otro mensaje también cuenta con cuatro imágenes de como se aprecia el Golfo de México cuando el huracán Ida alcanzó la categoría 2.

#HurricaneIda from @Space_Station just before noon CDT today. If you are/have been in its path, I’m thinking of you and hoping you stay safe. pic.twitter.com/C2fEJ3AxOh