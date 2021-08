¿Cómo se ve el desierto más antiguo del mundo desde el espacio? estas asombrosas imágenes del astronauta Ivan Vagner nos lo muestran desde la ISS

Visitar el espacio y no traer imágenes de recuerdo debe ser algo imperdonable. Pero este no es el caso de cosmonauta o astronauta ruso Ivan Vagner. El ingeniero visitó la Estación Espacial Internacional en las expediciones 62 y 63 de la ISS para realizar trabajos de asistencia sobre el cambio de las baterías de los paneles solares. Vagner fue el respaldo del ingeniero de vuelo Andrei Babkin. Pero en sus tiempos libres retrató nuestro planeta dejando capturas sorprendentes como la de este impresionante desierto en la Tierra.

Ivan Vagner es inteligente y no suelta todas las imágenes que llegó a captar de un solo golpe. Mantiene a sus seguidores entretenidos con historias que va publicando cada cierto tiempo. Entonces, este 30 de agosto fue el turno del desierto de Namib, ubicado al suroeste de África.

Vagner detalla que Namib es considerado por la ciencia como el desierto más viejo del planeta Tierra. En los registros de nuestro mundo, los exploradores señalan que en este gigante pedazo de tierra, han existido condiciones desérticas por más de 80 millones de años. Asimismo, dichas condiciones de arena constante no se han visto interrumpidas por la llegada del agua, como ha ocurrido con otros territorios similares. Dicen que Namib siempre ha sido desierto, explicó el cosmonauta.

Además, en otra explicación sostiene que Namib es una palabra de África que quiere decir “un lugar donde no hay nada”. De esta manera, después de la detallada historia, Ivan se dispuso a publicar cuatro fotografías, en dos posteos diferentes, uno en idioma ruso y otro en inglés.

En las cuatro fotografías hay mucho para detallar. En primer lugar, hay una foto en la que se aprecia su sorprendente separación con las costas del Océano Atlántico Sur. Mientras que las otras tres, enfocadas desde más arriba muestra la combinación de las zonas rocosas, la abundante arena y las mismas costas de mar.

Estas últimas tres fotografías del desierto combinan, además, una agrupación de nubes generando un poco de sombra en el amplio territorio cálido y en ocasiones gélido de la Tierra. En estos territorios la máxima temperatura puede alcanzar los 50 grados centígrados. Pero también se puede venir abajo hasta llegar a los cero grados.

The #Namib Desert is a coastal desert in S-W #Africa. The name ‘Namib’ in the Nama language means ‘a place where there is nothing.’



The Namib is considered the most ancient desert in the world: desert or semidesert conditions have existed here continuously for 80 million years. pic.twitter.com/kcfMWsc8vf